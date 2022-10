“Estaba perdiendo un hijo muy anhelado”, Taliana Vargas contó sobre su aborto

Taliana se confesó con el programa ‘Lo sé todo’ del canal UNO para dar detalles de la pérdida de su bebé, a la sexta semana de embarazo, y cómo el amor de su familia la ha ayudado a superara el duelo por esta situación, que no enfrenta por primera vez.

La actriz que actualmente es madre de Alicia y Antonio, reveló que sufrió un aborto espontáneo. Foto: Instagram - Instagram

“Estaba perdiendo un hijo muy anhelado. El dolor de cólicos, el dolor emocional… y la noticia [de la despenalización] llegó en la noche. Eso duele mucho y todas las mujeres que han abortado saben perfectamente de lo que estoy hablando”, comentó Taliana al revelar que el día en que se conoció la noticia de la despenalización del aborto hasta las semana 24, sufrió el aborto natural.

“Tenía 6 semanas de embarazo, era muy pequeño”, comentó la ex Virreina Universal.

En otra parte de la entrevista, la exreina comentó “Es un tema que sentí y lo hablé abiertamente. No puede ser normal tener un aborto a los 6 meses. Es la segunda vez que me pasa […]. Es un dolor para todos [en la familia], la pérdida es para todos y el luto es para todos”, comentó Vargas en un evento social en Bogotá

“Mi hija Alicia es un bebé arcoíris, es un bebé que nace después de una pérdida”, Más adelante comenta: “El tiempo lo sana, tener otros hijos lo sana, duele, pero se sana”, concluyó.

A mediados del mes de febrero del 2022, la Corte Constitucional colombiano tomó una decisión histórica en el país y en Latinoamérica, donde el aborto es libre y legal hasta la semana 24 de gestación.

La decisión desató una discusión entre las personas “provida” como Taliana Vargas, la exreina y madre rechazó esta medida de la interrupción del embarazo mediante una publicación en sus redes sociales que despertó el descontento de otras personas

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mi. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”, señalaba su post, el cual le trajo varias críticas.

