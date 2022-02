Estas son las razones para creer que vivimos en la Matrix

El reparto original se conservó en su gran mayoría en esta cuarta entrega de "Matrix". Foto: Cortesía Warner Bros Pictures

Casi 23 años después de que Morfeo le ofreció a Neo la posibilidad de elegir entre la píldora azul, con la que básicamente la historia hubiera acabado y Neo hubiera creído lo que quisiera o, la píldora roja, que daba inicio a una especie de País de las Maravillas, que según Morfeo no era más que la verdad, nos planteamos, a propósito del lanzamiento de Matrix Resurreciones en HBO Max, un gran interrogante: ¿estaremos viviendo en la Matrix sin saberlo?

A lo largo de esta saga, hemos podido ver como la lucha entre máquinas y humanos, entre lo real y lo ficticio, entre el engaño y la verdad, entre la libertad y la esclavitud, a tal punto de llegar a dudar entre lo que es la realidad y el imaginario artificial del que podemos ser parte. En algunos momentos todos hemos llegado a sentirnos como Neo, en el sentido que cuestionamos nuestro entorno, nuestras percepciones y nuestras vidas, al punto de pensar que somos parte de algo mucho más grande de lo que no tenemos el control.

Pues bien, estas son algunas de las premisas que te harán cuestionarte acerca de tu realidad y pensar si todo es un engaño, elaborado por una poderosa ciberinteligencia que nos controla:

Hipótesis de simulación

La Hipótesis de la Simulación es un concepto filosófico creado por Nick Bostrom en el 2003, donde afirma que la realidad en la que vivimos es una simulación debido a que el ser humano cada vez tiene más recursos tecnológicos para crear distintas situaciones, realidades, hasta seres conscientes capaces de elaborar universos e imaginarios colectivos que te harán pensar que todo lo que te rodea es verdad. Un ejemplo perfecto para simplificar esto son los videojuegos, donde personajes viven solamente para cumplir una misión sin la opción de ver más allá de eso.

Errores en la Matrix

En algún punto, muchas personas han experimentado situaciones extrañas; momentos que superan la ficción y parecen imposibles por la complejidad de su desarrollo. Seguramente has escuchado sobre los ‘Errores en la Matrix’, fenómenos extraños que parecen no tener explicación alguna. Algunos de estos instantes se han denominado como fallos en la Matrix, errores en la programación de la simulación que somos parte y para los que no tenemos explicación lógica porque simplemente no existen.

Consumidos por la tecnología

Si lo pensamos bien nuestra vida está reducida a lo digital. Desde hace algunos años la tecnología, las máquinas y artefactos digitales se han convertido en nuestro día a día, al punto de depender de ello en diferentes aspectos. Toda la información de nuestra vida está almacenada en algún dispositivo o aplicación; nuestros datos más personales están expuestos en un servidor que nos conoce más que nadie y sabe qué queremos, cómo lo queremos y a qué hora lo queremos. Tal vez en algún momento has pensando en algo, sin comentarlo con nadie, y de repente aparece en tu teléfono en forma de publicidad.

El protagonista de un videojuego

Nuestra realidad depende de lo que vemos, sentimos o escuchamos. Tal vez vivamos en un imaginario donde todo cobra vida cuando lo observamos, sentimos o escuchamos. Según nuestras acciones, todo empieza a cobrar vida cuando estamos cerca de algo y comienza a existir gracias a la atención que le prestamos en ese momento. Una vez nos vamos, esa situación deja de existir hasta que la volvamos a presenciar. ¿Cómo sabemos que está ocurriendo algo si no tenemos la certeza de verlo? Como en los videojuegos, la realidad va apareciendo a medida que el protagonista va avanzando en la historia.

Existen muchas preguntas y muy pocas respuestas. Tal vez, en algún momento de nuestras vidas, Morfeo, Neo y Trinity puedan ofrecernos la píldora roja, para seguir al conejo blanco y así poder despertar del sueño en el que estamos y conocer lo que realmente es la realidad.

