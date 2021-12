Esto es lo más visto por los colombianos en HBO Max

Para 2022 se ha anunciado el estreno de la precuela de "Game of Thrones", "House of the Dragon".

En los primeros cinco lugares, en la plataforma de HBO Max en Colombia están Space Jam: una nueva era, Game of Thrones, Mortal Kombat, Godzilla Vs. Kong y Mujer Maravilla 1984.

Por el lado de las series más vistas, el listado lo encabeza el relato medieval de Juego de Tronos, su nombre en español y también están Rick & Morty (serie animada para adultos); Friends que es uno de los títulos clásicos y Euphoria (drama adolescente, protagonizado por Zendaya).

Te puede interesar: 6 destinos de altura imperdibles en Colombia para visitar

En esta misma categoría pero de unos años atrás, registran gran número de reproducciones las series The Big Bang Theory y Looney Tunes Cartoons. Por el lado de las transmisiones en vivo, los conciertos interactivos de Live On Max, son lo más populares y en cuento a historias locales y producciones originales aparecen Mil Colmillos, con Claudio Cataño como protagonista y Llanto Maldito.

Del Universo DC, Mujer Maravilla 1984 y junto a ella, la Liga de la Justicia de Zack Snyder y El Escuadrón Suicida fueron las historias más vistas desde el estreno de la plataforma. Para la familia, entre lo más buscado se encuentran Tom & Jerry, Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y la cámara secreta y Roald Dahl’s The Witches.

También puedes leer: ¿Cómo comer sin culpa durante las novenas, Navidad y Año Nuevo?

La plataforma también ha revelado sus nuevos contenidos para el próximo año, generando expectativas entre los seguidores de varios títulos. En 2022 se estrenan la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, las películas de Warnes Bross, The Matrix Resurrections, King Richard y nuevas temporadas de Euphoria.