Zendaya se estrenaría como directora en la tercera temporada de ‘Euphoria’

Uno de los momentos más excitantes del mundo del entretenimiento este año fue el estreno de la segunda temporada de ‘Euphoria’, algo que todos los fans estaban esperando luego de dos años. Esta serie de HBO le ha dado la oportunidad a Zendaya, y el resto del elenco, de tener mayor éxito en la industria.

Lee también: La pelea legal que el príncipe Harry ganó a medio de comunicación

Aquí puedes encontrar más contenido como este

Aunque la tercera entrega de ‘Euphoria’ está programada para el 2024, la actriz estadounidense sigue cosechando éxitos, además de que ya es vista como un ícono de la moda y el estilo en la actualidad.

Mientras tanto, muchos se preguntan que se viene para la próxima temporada de la serie que retrata la juventud y las drogas, y un nuevo dato que está siendo noticia en estos momentos es que Zendaya desea dirigir uno de los nuevos episodios.

La también cantante aparece en la más reciente edición de Vogue Italia y en la entrevista confesó su interés en dirigir, algo que ya le había estado sonando desde hace rato.

“Es gracioso, se suponía que debía dirigir el episodio 6, pero luego tuve que actuar en él. No tuve suficiente tiempo, así que desafortunadamente, no pude hacerlo esta vez”, expresó la joven de 25 años sobre la posibilidad que le dieron en la segunda temporada, pero como ella dice, finalmente no se logró.

“Quería tener suficiente tiempo para hacerlo de la manera correcta, así que probablemente la próxima temporada”, agregó la celebridad.

Además: Elon Musk: ¿cuántos hijos tiene en total?

Zendaya y la nueva portada de Vogue Italia

En la portada de la reconocida revista, Zendaya luce un vestido de chifón con cristales de Valentino, fue fotografiada por Elizaveta Porodina y el estilismo estuvo a cargo de Law Roach, su estilista de confianza y uno de los jurados del concurso de HBO, ‘Legendary’.

“Qué sueño protagonizar esta portada, muchas gracias Vogue Italia por invitarme”, expresó la famosa al ver la historia materializada.

“Con 25 años, Zendaya se ha convertido en el retrato de nuestra generación y por primera ver protagoniza una portada de Vogue Italia”, empezó narrando la revista en su cuenta oficial de Instagram.

“A la pregunta de que si alguna vez se ha puesto a pensar en que está escribiendo historia mientras se va a la cama, ella responde: ‘Me siento increíblemente agradecida de estar en esta posición porque, sin las mujeres del pasado, especialmente, mujeres negras icónicas que han hecho lo que yo he hecho antes, no podría existir en este espacio. Entonces con cada logro nuevo, con cada cosa nueva que aprendo, espero poder ser parte de pagar eso y espero que sea más fácil para la próxima persona”, añadió Vogue Italia.