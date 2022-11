Evaluna lo hizo de nuevo: los extraños zapatos que lució en los Latin Grammy 2022

La noche de este 17 de noviembre llegó cargada de música pero también de moda, pues cada uno de los artistas que pasó por la alfombra roja mostró su mejor atuendo y gusto por combinar diseños únicos.

Camilo y Evaluna en los Latin Grammy

Al caminar por la alfombra roja, la cantante venezolana Evaluna no pasó desapercibida pues volvió a sorprender con su gusto por las plataformas y los vestidos lindos.

Para esta artista la moda siempre ha sido una de sus mejores facetas y en esta ocasión no podía quedarse sin demostrarlo.

Evaluna en los Latin Grammy 2022 Foto: Getty

Al igual que ella, Camilo también lució un estilo más sencillo pero con hormas diferentes, pues en su look destacó una camisa blanca larga, un blazer negro más corto que la camisa y un pantalón ancho de color negro.

Por su parte Evaluna llegó con su estilo único, vestida totalmente de color negro junto a su esposo, Camilo, quien también lució muy elegante y la acompañó vistiendo un traje del mismo tono del vestido.

Los zapatos de Evaluna en la alfombra roja

Esta vez el vestido que escogió fue corto y entallado a la cintura con un tipo de tejido en el corsé para después desplegarse la falda con varias plumas al mismo tono.

Lo que más llamó la atención de los usuarios de las redes y de toda la prensa fueron los zapatos que eligió llevar.

La artista venezolana eligió completar su look con unos zapatos peep toe de plataforma en color rosado con rojo con plataforma un poco cuadrada.

En la parte de adelante, las plataformas tenían una pequeña abertura que dejaba ver los dedos de la joven.

Sin duda alguna, a ella no le gusta seguir los estándares de la moda y siempre logra impactar con los outfits que elige para llegar a las alfombras rojas.

En redes, los zapatos no pasaron desapercibidos y estos fueron algunos comentarios que se llevaron: “Evaluna siempre cómoda y luciendo zapatos lindos”; “Me encanta que ella siempre quiere estar cómoda pero fashion”; “La amo y adoro que se arriesgue así con la moda”; “El estilo de Evaluna solo le queda bien a ella, yo me pongo eso y me siento en chanclas con tacón”; “A mi esos zapatos no me gustaron, se ven muy incómodos la verdad”; “Uy no, yo no me pongo eso ni porque me paguen”.