Foto: Así fue cómo Maluma confirmó y celebró que estará en Catar

El mundial de Qatar ya arranca el domingo y como todas las inauguraciones de mundiales anteriores, muchos esperan que sea impresionante.

Aunque varios artistas que estaban invitados para inauguración como Shakira y Dua Lipa cancelaron su participación, el paisa decidió hacer parte de este polémico evento deportivo.

Qatar: Maluma estará en el mundial

El intérprete de ‘Junio’ decidió aceptar la invitación oficial para hacer parte de la inauguración de mundial este domingo 20 de noviembre, a partir de las 3:40 de la tarde.

A través del fan event del Mundial de Qatar 2022, se conoció oficialmente que el paisa estaría presente y seguramente hará un show impresionante.

Tras conocerse la noticia, el colombiano se mostró muy contento y orgulloso por lo que a través de sus historias de Instagram, Maluma, le contó a sus seguidores que su presentación sería memorable.

Más tarde, publicó un post en el que aseguró que Colombia sí estaría en el mundial. Usando la camiseta oficial de la Selección de Colombia y en medio de un hangar, dejando en el aire que ya habría salido para Qatar.

“¡¡¡COLOMBIA SÍ VA AL MUNDIAL 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 …!!! Vamos a cantar en el fan event la canción oficial de la @fifaworldcup #TukohTaka ..!! ¡Ya nos vemos Qatar 🇶🇦! ¡QUÉ VIVA LA FIESTA DEL FÚTBOL!”, fue el mensaje con el que Maluma celebró su participación en el evento deportivo.

En la lista principal para la inauguración, estaban artistas como Shakira, Dua Lipa, J Balvin, BTS, Jung-Kook, Black Eyed Peas, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona y Davido, sin embargo, todos ellos se negaron a participar por diferentes motivos.

Aunque la realización de este mundial ha generado polémica debido a su cultura, costumbres y varias violaciones de derechos humanos, Maluma decidió aceptar, dar un buen show y continuar sumando experiencias a su vida.

“Pues si lo invitaron y puede llegar a trabajar, yo también iría”; “Que Maluma se presente no quiere decir que apoya todo eso, sino que va es a trabajar y ya”; “Para Maluma esta presentación es importante y me parece chévere que vaya”; “Qué te vaya muy bien, te estaré viendo en la inauguración”; “Yo sí apoyo a Maluma para que se presente, es que es solo un evento y ya, no es como que vaya a invertir en Qatar”; “Buenísimo que vaya, se divierta y además se destaque por su show”, fueron algunos comentarios de los seguidores.

¿Cuántos años tiene Maluma?

El cantante paisa ha logrado llegar muy alto en su carrera y desde que inició ha sido el artista más halagado no solo por su físico sino por sus canciones y forma de cantar.

Actualmente, el paisa tiene 28 años y piensa continuar con su carrera para pisar más escenarios y seguir cambiando su historia y la de más personas a su alrededor.