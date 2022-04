Fotos: Él es Sam Asghari, el padre del nuevo hijo de Britney Spears

Spears y Asghari se conocieron en 2016 cuando coprotagonizaron un video musical de su sencillo "Slumber Party". Foto: KEVIN WINTER

La cantante Britney Spears anunció ayer a través de sus redes sociales que está esperando su tercer hijo, fruto de la relación con su novio, Sam Asghari. La noticia ha llenado de sorpresa a sus miles de seguidores en la redes sociales de la cantante.

‘’Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé. Pensé: “Caramba... ¿Qué le pasó a mi estómago?” Mi esposo dijo: “No, estás embarazada de comida tonta’', fueron las primeras palabras de la cantante.

La cantante comparte su vida hace más de 5 años con Sam Asghari, quien es entrenador personal y aspirante a estrella de Hollywood feliz por la noticia.

“El matrimonio y los niños son una parte natural de una relación fuerte llena de amor y respeto. La paternidad es algo que siempre he deseado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré en mi vida”, dice el joven, que se comprometió con Britney Spears.

¿Cómo se conocieron Britney Spears y Sam Asghari?

Britney y el modelo se conocieron en 2016 durante la grabación del videoclip de Slumber Party.

Tuvieron un tiempo muerto de 20 minutos, entre escena y escena, y ahí surgió la conversación y la chispa entre ambos.

Me acabó dando su número y cinco meses después me encuentro la nota en la mochila. Y pensé: ‘Pues es muy lindo’. Así que lo llamé y ahí empezó todo… Es un chico muy divertido”, contó Britney Spears sobre cómo empezó la relación, que hizo pública a principios de 2018.

“Tenía mariposas en el estómago. Ella me dijo: ‘Hola, soy Britney’. Y yo le respondí: ‘Lo siento. ¿Cómo te llamas?’. Intenté ser gracioso”, comentó Sam Asghari Men’s Health

Pero solo, hasta el 5 de febrero de 2018 la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir la primera imagen de los dos juntos. La imagen sorprendió a sus seguidores.

Su apoyo fue crucial e incondicional en el proceso legal que emprendió Britney Spears contra su padre para recuperar su tutela, que en este año recuperó su libertad gracias a la sentencia de una jueza del estado de Los Ángeles.

“Siempre he querido lo mejor para mi media naranja y seguiré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y se merece. Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus seguidores de todo el mundo, y estoy deseando que tengamos un futuro normal e increíble juntos”, comentó Sam Asghari a la revista People.

Sam Asghari tiene 28 años. Nació el 4 de marzo de 1994 en Teherán, Irán. Llegó a Estados Unidos a la edad de 12 años tuvo interminables trabajos y con el dinero pudo traer a su familia a Estados Unidos desde Teherán.

Luego de múltiples trabajos, llegó la oportunidad de actuar y luego creo el programa ‘Asghari Fitness’, el cual ofrece entrenamiento personalizado y consejos de alimentación para quienes pagan una suscripción mensual, inspirando a sus fans a cambiar sus vidas, emprender el viaje y dejar que él los guíe sin miedo hacia el futuro del fitness.