Fuertes críticas a Cristian Nodal por “insultar” a Belinda ¿Qué fue lo que pasó?

Christian Nodal y Belinda conformaban una de las parejas más sólidas de la farándula a nivel internacional. Cuando todo parecía ir mejor que nunca, la pareja sorprendió a sus fanáticos al anunciar el rompimiento de su compromiso y el fin de su relación. Las razones, por ahora, siguen siendo desconocidas.

Aunque ya han pasado varios meses, la expareja sigue dando de qué hablar por sus publicaciones o temas que los rodean y sean polémicos.

¿Cristian Nodal “insulta” a Belinda?

El famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal, una vez más hace parte de la polémica. Y es que cuando se creía que el tema de Belinda se había cerrado, pues no es así. Y es que, aunque la controversia en torno a la cantante y actriz no inició con él, fue el artista el que se encargó de continuarla.

A través de las redes sociales empezó a viralizarse un video en el que nuevamente estuvo involucrada a Belinda.

En las imágenes se ve que el cantante está en un bar público de comida mexicana, y allí uno de los artistas que se encontraba animando el ambiente decidió acercarse a la mesa de Nodal, mientras interpretaba la canción La Derrota.

Ante el nostálgico momento, el cantante Nodal decidió tomar el micrófono y continuó con la interpretación, cantando un fragmento del tema. No obstante, el ambiente cambió cuando el fanático -quien también tenía buena voz- lanzó al aire una frase dedicada a Belinda, exnovia del cantante.

“Chinga tu madre Belinda”, fue la frase que lanzó el fanático. A lo que sorprendentemente la reacción de Nodal no fue la que muchos fanáticos esperaban.

Nodal cantando canción de Vicente Fernández pic.twitter.com/x4HOrH3DJO — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2022

Tras las palabras, el mexicano no hizo más que echarse a reír y sin mencionar palabra se tomó un momento para tomar aire y continuar con la canción. En un momento de la grabación se ve que los amigos que estaban en la mesa con Nodal se echaron a reír también y ninguno pronunció palabra.

Ante el video, las reacciones de los usuarios de las redes no se dieron a esperar: “Ya supérala”; “Así al rato con Cazzu”; “Muy bonita voz y todo, pero no es gracioso lo grosero del viejo ridículo”; “Que grosero el viejo ese, no era necesario pero el que es naco es naco cante como cante”; “Nodal le sigue con su risita”; “Que groseros. Pueden opinar y decir lo que sea en privado, pero que mal en público”; “Es una falta de respeto de ese señor insultar a alguien que ni conoce y Cristian de seguir ese juego”.

Por el momento, ni Belinda ni su equipo de comunicaciones ha publicado nada sobre el video, por lo que muchos insinúan que seguramente a ella no le interesa continuar en polémicas con su exprometido.

