¿Georgina Rodríguez tiene la obligación de ayudar económicamente a su hermana?

A Georgina Rodríguez la llaman la Kim Kardashian hispana. Y no es exagerado, pues la pareja de Cristiano Ronaldo se ha empeñado en convertirse en una marca independiente a la de su archifamoso marido.

Te puede interesar leer: Georgina Rodríguez se hace un tatuaje y este es su emotivo significado

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Su producción en Netflix, su exposición en las redes sociales y sus críticas cuando ve al padre de sus hijos atornillado en un banco de suplentes estimulan su fama. Más de 41 millones de seguidores en Instagram la consolidan como una máquina en el mundo de los influencers.

Patricia Rodríguez, la hermana que la critica

“Le mandé el teléfono del colegio de mis niños, sus sobrinos, para que nos echase una mano con los libros o lo que necesitara, pero ella nunca pagó”, confesó Patricia a un programa español. La española, que ha dicho en público que Georgina es “mala persona”, no se muerde la lengua a la hora de ventilar la crisis de su familia.

Patricia ha revelado que en más de una ocasión no ha podido llegar a fin de mes y que ha ocupado ilegalmente casas. “De la familia de Georgina y mía me he enterado por ellos, que ella se ríe de mí o se alegra por mi situación. Se avergüenza de mí. No me gustaría tener un enfrentamiento o enfadarme bastante y hablar lo que no tenemos que hablar”, expresó.

A las súplicas para que puedan tener una comunicación fluida, Patricia le ha sumado una amenaza: “No me gustaría que la gente supiera la verdad. ¿Hay algún miedo de que algo pueda salir a la luz?”, se preguntó.

A pesar de las pullas, la influenciadora no se ha manifestado sobre lo manifestado por su familiar.

Georgina Rodríguez y Cristiano: ¿Cómo se conocieron?

A los 19 años trabajaba como vendedora en una tienda de la marca Gucci. En las afueras del local conoció al portugués.

En una entrevista a la revista Hola, dijo lo siguiente: “Fue un flechazo a primera vista. Yo ya me iba a casa la primera vez que nos vimos, y en mi salida del trabajo nos cruzamos y saltaron chispas, pero en esa ocasión no cruzamos palabra. Nos reencontramos en un evento de moda y fue allí donde hablamos por primera vez. Fue un reencuentro muy especial, ya que estábamos con más gente, pero todo desapareció a nuestro alrededor cuando comenzamos a conversar. Así es el amor, te envuelve y te atrapa”.