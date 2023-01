Gira RBD: a un día del gran anuncio, ¿qué se sabe de los conciertos del grupo?

RBD es la banda que surgió a partir de la telenovela juvenil Rebelde, estrenada en 2004. En diciembre del año pasado, los integrantes del grupo, a excepción de Alfonso Herrera, confirmaron que se reunirán y que habrá un gran anuncio al respecto el próximo 19 de enero.

La agrupación que se consolidó cuando se transmitió en México, con el tiempo trascendió y retumbó en el corazón de una diversidad de personas alrededor del mundo. Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Dulce María y Maite Perroni son los integrantes originales de la banda que harán una gira de conciertos esperada durante años.

El grupo, que aún causa furor en varias partes del mundo, estaría planeando una serie de presentaciones este año (2023). El propósito, además de llenar los estadios más importantes del mundo, es complacer a su fandom que hasta hoy en día esperaron su regreso.

¿Qué se sabe hasta el momento de la gira?

Gira sin Poncho Herrera

Alfonso Herrera, conocido por muchos como ‘Poncho’ Herrera, es uno de los actores mexicanos gracias a proyectos de la talla de Sense8, The Exorcist y Ozark, cuya más reciente temporada estrenó a finales de abril de este año.

Sin embargo, muchos lo recuerdan por su papel como Miguel Arango en la telenovela juvenil Rebelde. A pesar de ser un miembro original, el mexicano ha sido reiterativo en que no se sentía muy cómodo cuando trabaja en la telenovela y para la agrupación.

Además de decir en algunas veces que el pago no era justo, asimismo, su interés actual está en seguir progresando como actor en el extranjero, por lo que no resulta raro que haya declinado la posibilidad de reunirse con sus compañeros de hace casi veinte años.

¿Qué pasará con el embarazo de Maite Perroni?

Ahora que se sabe que Maite Perroni está embarazada los seguidores y la prensa se pregunta sobre el futuro de los planes de RBD. Parece que todo fue aclarado por el productor del grupo, Guillermo Rosas.

“Lo de Maite no va a cambiar los planes de RBD, ellos ya sabían que Maite estaba embarazada y si continuaron con los planes que se vienen del grupo es porque Maite Perroni aceptó y no me sorprendería”, destacó una cuenta de fans en Twitter, llamada @RBD24HorasArg.

“Maite siempre fue una mujer valiente y trabajadora… no se preocupen rebeldes”, agregó. Rosas dio like a este trino, es decir, con el corazón rojo, lo que para muchos fue una señal de que todo seguirá en marcha para la banda mexicana.

Hay una lista de países en la que no está Colombia

En las redes oficiales de la banda se ha publicado una pieza gráfica que ha generado expectativa alrededor del mundo. En la imagen se puede ver un mapa con algunos puntos rojos que señalan varias ciudades que los fanáticos interpretaron como una confirmación de dichos conciertos en esas naciones.

Así mismo, la lista de ciudades fue publicada en la página oficial de la gira soyrebelde.world allí se puede leer la siguiente información:

Los Ángeles: Banco de California I-110 Torres. 5:00 p.m.

Las Vegas: Harmon Corner. 5:00 p.m.

El paso: Hush Hush. 6:00 p.m.

Chicago: Restaurante Caza Alebrije. 7:00 p.m.

Arlington: Tezas Live. 7:00 p.m.

Houston: Axelrad Beer Garden. 7:00 p.m.

Monterrey: Pabellón M. 7:00 p.m.

Guadalajara: Glorieta de la Minerva. 7:00 p.m.

Ciudad de México: World Trade Center. 7:00 p.m.

Otras ciudades que pueden verse en el listado son Nueva York, Miami, Rio de Janeiro y Sao Paulo. El problema fue que el hecho de que no hubiera un punto rojo en países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador o Colombia, ha generado un sinsabor y un temor entre los fanáticos de estas naciones.

“Pero cómo no van a incluir Colombia”, “cómo que no van a venir a Ecuador”, “¿Y los colombianos que somos? ¿Hijos de menos ‘mae’? Procura poner el punto rojo en Colombia o no espero na’”, y “Colombia fue su primer concierto fuera de México, ingratos, no nos hagan esto”, son algunos de los mensajes de la fanaticada.

¡Llamando a todos los fans! Tenemos una cita este 19 de enero. Mantente atento de nuestras redes sociales y el sitio https://t.co/fQA7Ew4e13 ❤️🤩😱 pic.twitter.com/EbEoKYHaus — RBD Oficial (@RBD_oficial) January 14, 2023

Cabe recordar que el próximo 19 de enero es posible que salga el listado oficial de las ciudades en las que se presentarán y, además, es posible que se hagan una diversidad de reuniones en los puntos de señalados en la página y en las áreas anteriormente mencionadas.