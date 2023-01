Video: ¡Maite Perroni, de RBD, será mamá!

Este nuevo año una variedad de artistas han mostrado a través de redes sociales como han comenzado el 2023. Los seguidores de las celebridades han podido conocer una diversidad de facetas de su vida privada y de su vida profesional.

Este es el caso de Maite Perroni, quien estará presente en el reencuentro de RBD este 2023, y quien anunció a través de su cuenta oficial de Instagram una de las noticias más esperadas por ella y su pareja, Andrés Tovar, con la cual, contrajo matrimonio el pasado 9 de octubre de 2022.

Maite será mamá

La también actriz ha puesto en su cuenta de Instagram que está en estado de embarazo. A través de un video, se pueden ver una serie de obsequios y notas sorpresa en los que se lee que próximamente nacerá un bebé Tovar Perroni.

Acompañado del video se puede leer: “Feliz día de reyes!!!! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos”.

Aunque el video lleva pocos minutos en la cuenta oficial de Instagram de la cantante, ya tiene más de 140 mil ‘me gusta’ y más de 8 mil comentarios entre los que destacan aquellos de felicidades hacia la pareja y el nuevo miembro que llegará a esa familia.

Entre los más destacados están los de sus compañeras del grupo musical RBD Dulce María y Anahí. La primera escribió: “Ay ay ay felicidades!! ¡Que emoción!”. En cuanto a la segunda, puso: “Bebé te esperamos con todo el amor del mundo tus tías y tíos. Te amamos desde el primer segundo y aquí voy a estar siempre para ti”.

“Wooow muchas felicidades, ya sabía que estabas embarazada, esa pancita ya la había visto”, “Felicidades Mai!!! ¡¡Ahora si vas a conocer el amor más grande del mundo!! ¡¡¡Lo más bello que hay”, y “Estoy llorando de emoción!!! Te lo mereces mi amor”, fueron otros de los comentarios que había hacia la pareja.

Maite Perroni y Andrés Tovar

“¡We did it! [Lo hicimos] Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló”, escribió la actriz mexicana en octubre.

Se sabe que la protagonista de Oscuro deseo y el productor mexicano se casaron en Valle de Bravo el 9 de octubre. A través de algunas publicaciones en redes sociales, se supo que Maite y Andrés se dieron el ‘Sí acepto’ frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en medio de unas escalinatas, rodeados de naturaleza y de flores blancas y velas que adornaron el lugar.

Varios asistentes compartieron los detalles de la lujosa fiesta, amenizada por sonidos de flautas y la presentación de una bailarina con antorchas.  Además la pareja agradeció en medio del festín.

“Estamos felices de tenerlos con nosotros y todo el esfuerzo que hicieron para estar aquí, se los agradecemos infinitamente”, comentó el productor en medio de la pista de baile.