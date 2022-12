¡Prepárate!: RBD confirma su gira de conciertos

RBD es la banda que surgió a partir de la telenovela juvenil Rebelde, estrenada en 2004. La agrupación se consolidó cuando se transmitió en México y con el tiempo trascendió y se transmitió en varios países de Latinoamérica, lo que retumbó en la fama del grupo de artistas.

Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Dulce María, Maite Perroni y Alfonso ‘Poncho’ Herrera, son los integrantes originales de la banda, quienes, sin la presencia de este último, harán una gira de conciertos esperada durante años.

El grupo ha confirmado su regreso este lunes 19 de diciembre. Foto: Twitter @RBD_oficial - Twitter @RBD_oficial

El grupo, que aún causa furor en varias partes del mundo, estaría planeando una serie de presentaciones el próximo año (2023). El propósito, además de llenar los estadios más importantes del mundo, es complacer a su fandom que hoy en día esperan su regreso.

Tras eliminar el contenido de las redes sociales de cada integrante y generar incertidumbre entre sus seguidores, el grupo finalmente anunció que sí habrá un reencuentro. Por lo que su gira mundial el próximo año es casi una realidad.

¡RBD vuelve! Se confirma su gira

Quienes constituirán la gira han cambiado sus fotos de perfil con el logo oficial de la banda y han dejado una sola publicación en su feed. En dicho post se confirma el regreso de la banda 18 años después y se puede ver en ella una icónica escena de la telenovela.

Mia Colussi es quien empieza hablando en la publicación: “¿saben que sueño?”, dice, mientras se puede ver una reunión reciente de los miembros de la banda. “Sueño con poder regresar el tiempo”, continúa el diálogo de la icónica actriz.

Entonces, Diego le responde: “Tal vez no podamos regresar el tiempo, pero sí podemos detenerlo un rato”. Es allí, en donde se juntan imágenes tanto de la serie como actuales, se ven reunidos a la mesa, sonriendo y abrazándose.

Así mismo, se creó la página web soyrebelde.world en donde ha comenzado la cuenta regresiva de la gira de conciertos. 31 días es lo hace falta en la cuenta regresiva de dicho sitio, es decir, que el 19 de enero es posible que se conozca la próxima fase de su gran regreso.

“Prepara tu corbata”, es lo único que lee junto al reloj y un formulario de registro en el que será necesario que dejes tu nombre, la ciudad en la que te encuentras y un correo electrónico.

Se espera que el 19 de enero se confirmen las fechas de la gira de RBD por Latinoamérica y el resto del mundo.

Cabe resaltar que la semana pasada su llegada a los escenarios fue reavivada por el influenciador Pablo Chagra, conocido en México por sus publicaciones en TikTok sobre el mundo de las celebridades. El creador de contenido explicó que los conciertos se llevarían a cabo en los países en los que hay mayor cantidad de seguidores.

“De lo bueno poco, pero a lo grande. Me enteré, me contaron, me dijeron, me susurraron al oído que van a ser pocas presentaciones en los países más icónicos en la carrera de Rebelde”, dijo Chagra a través de su canal Chismillennial.