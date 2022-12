Video: usuaria de Tiktok capta el rostro de Índigo, hija de Camilo y Evaluna

La usuaria de TikTok llamada @isabel_ff.hn publicó el video donde se ve a Camilo y Evaluna con su bebé mientras caminan en un desconocido aeropuerto. Aunque la pareja ha mantenido en privacidad con el tema por ahora y no quierem exhibir el rostro de la menor, esto debido a que desean que la pequeña decida en un futuro si se quiere convertir en una figura pública.

Un video es tendencia por mostrar, supuestamente, por primera vez el rostro de la bebé de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, Índigo. Foto: Instagram

Así se filtró la imagen de índigo en Tiktok

Fue a través de tik Tok donde se ve la carita de Índigo quien paseaba con sus padres en un aeropuerto, mientras Camilo la llevaba con un fular elástico a su cuerpo. La pareja aparece caminando por un desconocido aeropuerto, la usuaria quien estaba esperando en sala captó la imagen para sus seguidores, lo subió a su perfil y de inmediato explotaron las redes.

Luego de la publicación hubo opiniones encontradas en cuanto al posteo de la joven ya que muchos seguidores de los artistas estuvieron de acuerdo pues no les parece que la menor la tengan escondida, mientras otros fanáticos de la pareja no estuvieron de acuerdo con la publicación, ya que ambos famosos han hecho hasta lo imposible para que la carita de la bebé no sea descubierta.

Algunos comentarios fueron:

-”Porque no respetan la vida de las personas”

- “Que pesar de esa bebe tapada siempre”

- “Tanto que lo han ocultado y ahora sale en fotos”

- “Se parece a Eva”

Algunos seguidores de la pareja señalaron que Índigo ya se ve muy grande y que, luce idéntica a la familia Montaner pero sobre todo a Evaluna Montaner, situación que ha llamado mucho la atención y, es que muchos reprobaron la acción de la usuaria al tomarle la imagen, ya que es violar la privacidad de los artistas.

“Camilo y Evaluna acompañados de su bebé índigo”, se puede leer en el video publicado en la red social.

Evaluna Montaner y Camilo se convirtieron en papás de una niña, según confirmó el pasado mes de abril de este año el programa “Despierta América” en sus redes sociales. Días más tarde, Camilo confirmó la noticia con unas postales del parto que se realizó en casa. “Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!”, escribió Camilo en la publicación que compartió.