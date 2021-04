Como lo especulaba la prensa, la noticia ha sido confirmada desde la cuenta de Instagram de la fundación de los duques de Sussex: Harry viajará al Reino Unido para darle el último adiós a su abuelo, el príncipe Felipe.

Meghan Markle no asistirá al memorial que se realizará en la capilla San Jorge, en el Castillo de Windsor el próximo 17 de abril porque no consiguió la autorización médica para el viaje a Reino Unido, así lo infirmó un portavoz de los duques de Sussex.“ El príncipe Harry asistirá al funeral de su abuelo. Meghan sigue los consejos de su médico y se queda en casa ‘La duquesa ha hecho todo lo posible por viajar junto al duque, pero desafortunadamente, no recibió la autorización de su médico”.

Tan pronto como se conoció la noticia del fallecimiento del esposo de la Reina Isabel a sus 99 años, la pareja exroyal escribió un escueto mensaje en la cuenta de Instagram de su fundación Archewell: “Gracias por tu servicio. Te extrañaremos”. Sin embargo se decía en las salas de redacción de los diferentes medios que era casi un hecho el viaje en solitario de Harry, debido al estado de embarazo de Meghan. Tiene 6 meses y no debe moverse demasiado, menos realizar un viaje de varias horas en avión.

Mientras la duquesa estará en su casa de Santa Bárbara, California en Estados Unidos, Harry empaca maletas para reunirse con su familia, y aunque lo hace para participar de las honras fúnebres de su abuelo, todas las cámaras quieren tener una instantánea junto a su familia, luego del alboroto causado en la entrevista con Oprah Winfrey.

Lo que se sabe hasta ahora sobre el funeral del príncipe Felipe es que asistirán solo 30 personas, guardando los protocolos por la pandemia del Covid-19. Los invitados incluyen miembros de la familia, hijos, nietos y miembros del personal con muchos años de servicio. Hasta el sábado 17 de abril, el ataúd del duque de Edimburgo permanecerá en la capilla privada de la reina en el Castillo de Windsor. Se ha pedido a todo el pueblo británico que no se reúna en las residencias reales y que como homenaje participen de un minuto de silencio.

