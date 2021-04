El defensa del Barcelona y pareja de Shakira, Gerard Piqué, dio una entrevista en televisión, en la que reconoció la enorme presión que hay sobre sus hijos Milan y Sasha, al tener padres número uno.

Ni Shakira ni Piqué son muy dados a hablar de su vida privada y menos de asuntos que tienen que ver con sus hijos; sin embargo, Gerard reveló un aspecto muy íntimo durante la entrevista del programa Nexes de TV3. El jugador reconoció que Milan y Sasha, sus hijos junto a la colombiana tienen gran presión al tener unos padres famosos y número uno en la música y el deporte.

“A nuestros hijos, claro…tiene un papá número uno y una mamá número uno. Debe ser difícil para ellos, a veces…”, indicó el deportista de 34 años. Piqué también reveló su estrategia para bajar esa presión que hay sobre ellos.

“Tienes que saber balancear como papás. Recuerdo que mi papá no me dejaba ganar nunca y en cambio, con Shaki a veces los dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran papás no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva.

Es lo que es, han nacido con eso y creo que es importante que a veces tengan victorias personales, aunque sea en casa. Jugando al futbol con Milan o Sasha los dejas ganar, porque ya les constará tanto o tendrán está presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen esas victorias personales dentro”, añadió el futbolista.

Piqué y Shakira cumplen 11 años juntos y pese a la diferencia de edad -ella es 10 años mayor- tienen una relación estable y han construido una familia. En otras ocasiones, han divulgado a la prensa su deseo de ser padres nuevamente y que desearían tener una hija.

