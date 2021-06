iCarly regresa y será una historia para adultos

Los fanáticos de esta divertida serie podrán gozar nuevamente de la historia gracias a una nueva temporada que revivirá algunas de las aventuras de Carly, interpretada por Miranda Cosgrove, y sus amigos.

Te puede interesar: Meryl Streep destapa los secretos de ‘El Diablo viste a la moda’

Aunque el elenco no contará con la presencia de Jennette McCurdy, quien interpretaba a Sam Puckett, la mejor amiga de la protagonista. Recordemos que la actriz rechazó el papel cuando se lo ofrecieron nuevamente.

Sin embargo, habrá nuevos integrantes y una trama que se adapta al crecimiento de su audiencia. Después de casi 10 años de haberse emitido el final de iCarly, que tuvo lugar en 2012, relatará su vida como influencer junto a recordados personajes como Spencer, hermano de la protagonista, y Freddie, uno de los mejores amigos de Carly.

El grupo de amigos vivirá experiencias relacionadas a la vida adulta, como el amor, el trabajo y la familia. Así que dejarán atrás las aventuras de cuando los personajes era adolescentes.

¿Cuándo y dónde se estrena iCarly?

El reboot o revival de esta serie se estrenará este jueves 17 de junio. A diferencia de su primera emisión, esta vez Nickelodeon no será el encargado de transmitirla.

Los 13 capítulos se encontrarán en la plataforma de Paramount Plus. Este servicio de streaming llegó recientemente a Latinoamérica y el contenido será agregado al catálogo que Paramount tiene disponible para la región. Se espera que, a partir de medianoche, los primeros tres capítulos ya estén disponibles para sus fanáticos más fieles.

Contenido para adultos

Si bien la serie giraba en torno a las aventuras de un grupo de adolescentes, los personajes habrán crecido, como lo hicieron los actores. Es por esto que, según el actor Jerry Trainor, quien interpreta a Spencer, en declaraciones recogidas por Page Six, por primera vez habrá situaciones sexuales entre los personajes.

Además, Nathan Kress, quien interpreta a Freddie, resaltó que el show no es exclusivo para niños. Kress afirmó que “este es un programa adulto y no es específicamente para niños. Y eso es emocionante para nosotros; poder ver dónde estarían estos personajes de un show infantil y en dónde se encuentran en su vida ahora, 10 años después. Pero en una forma realista, no endulzada”.

Si todavía nos has visto el tráiler, aquí te lo dejamos para que te antojes de volver a ver esta serie.