Meryl Streep destapa los secretos de ‘El Diablo viste a la moda’

La revista Entertainment Weekly conmemoró los 15 años del estreno de ‘El diablo viste a la moda’ con una reunión por Zoom a la que asistieron sus protagonistas. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y otros más hablaron sobre este filme de culto y revelaron detalles que hasta ahora los espectadores desconocían.

Uno de los temas principales fue quién era el verdadero villano de la película. Para muchos es Miranda; sin embargo, con el paso de los años, los usuarios en redes han señalado que Nate es el verdadero malo de la película.

El novio de Andy, Nate, interpretado por Adrian Grenier, es un chef que con el paso de la historia se convierte en un crítico de la protagonista por dedicar tanto tiempo a su trabajo. El actor reconoció que su personaje no era tan bueno como él creía cuando rodo sus escenas en el 2006.

“Debo admitir que no vi algunas de las sutilezas y los matices de este personaje y lo que representaba en la película hasta que la sabiduría de las masas se puso en línea y comenzó a presionar contra el personaje. No se me había ocurrido hasta que empecé a pensar realmente en ello, y tal vez fue porque yo era tan inmaduro como Nate en ese momento”, dijo el artista.

Aquí te contamos otros secretos de este exitoso filme.

5 datos curiosos de ‘El diablo viste a la moda’

1. Meryl Streep convenció a los productores de escoger a Anne Hathaway

El papel protagónico de Andy Sachs estaba pensado para la actriz Rachel McAdmas. Ella rechazó tres veces el papel y se consideraron otras estrellas como Natalie Portman, Scarlett Johansson, Kate Hudson y Kirsten Dunst.

Hathaway fue perseverante en obtener el papel y habló con la productora Elizabeth Gabler para ser considerada. Finalmente, fue la intervención de la aclamada Meryl Streep la que logró que se decidieran por Hathaway.

Según David Frankel, director de la película, luego de ver la actuación de la joven artista en ‘Brokeback Mountain’, Streep llamó a Tom Rothman, de Fox, y le dijo “esta muchacha es genial, creo que trabajaremos muy bien juntas”.

La actriz recordó que al momento de recibir la noticia de que estaría en la película “empecé a gritar y correr por todo mi apartamento. Había unos amigos míos de visita y entré en el salón de un salto gritando que iba a estar en ‘El diablo se viste a la moda’”.

2. Meryl Streep estaba deprimida durante la grabación

La tres veces ganadora del Oscar relató que las grabaciones fueron difíciles para ella. La interpretación de la dominante y exigente editora de moda, Miranda Priestly, le costó mucho a la actriz, pese a su larga y prolífica trayectoria.

Streep dijo “¡Fue horrible! Me sentía miserable en mi remolque. Podía escucharlos a todos reír”, dijo Streep. “¡Estaba tan deprimida! Dije, ‘¡Bueno, es el precio que pagas por ser la jefa!’”.

3. Un final diferente

Aline Brosh McKenna, guionista del filme, contó que inicialmente tenían en mente otro final. Según McKenna se consideró que la pareja tuviera un cierre más típico en el que nuevamente se encontraban y huían juntos.

4. Fuera tacones

Otro secreto que salió a relucir fue que, en las escenas de la cintura para arriba, las actrices utilizaban botas UGGs para permanecer cómodas. Anne Hathaway era la excepción pues ese tipo de zapato le ayudaba a mantener una buena postura.

5. No habrá secuela, por ahora

Muchos fanáticos de esta película añoran una segunda parte. Sin embargo, ni el director ni los protagonistas tienen en mente hacer una secuela. De acuerdo con el director, David Frankel, la historia ya fue contada y no hay mucho más por agregar.