Jada Pinkett Smith reveló su adicción a la pornografía. ¡Esto dijo!

En varios videos, Jada ha hablado sobre las dificultades de su matrimonio y su relación difícil con la adicción en el pasado. Foto: Instagram

Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, sigue generando controversia con sus confesiones del pasado, en las que ha revelado que estuvo atrapada en excesos y hábitos tóxicos.

Te puede interesar leer: Gala MET 2022: ¿Cuál es el tema para los atuendos y quiénes asistirán?

Fue la situación entre su esposo Will Smith y Chris Rock en la pasada ceremonia de los Oscar 2022, la que sacó a la luz miles de entrevistas con Jada y la pareja, lo que puso sobre la mesa una serie de eventos dentro del matrimonio que estos famosos han tenido que sortear para poder seguir juntos.

Posterior al desencuentro de los Premios Oscar, Smith fue visto en la India, en su primera aparición después de este momento que lo impactaría en su carrera. Muchos insistieron que se trataba de un “escape espiritual”, pero el diario As aseguró que se trataba de un viaje familiar que ya estaba planeado y fue su esposa la que insistió en seguir adelante y no cancelarlo.

El pasado de adicciones de Jada Pinkett Smith

La juventud de Jada fue un torbellino de dificultades y retos, y tuvo que superarla con años de rehabilitación. En el programa Red Table Talk, que justamente protagoniza Jada Pinkett Smith, la actriz confiesa todos sus peores momentos y aquellos que han marcado a la familia. Así dio a conocer su etapa que ella misma nombró como “poco saludable” en la que confesó tener adiccion al sexo y a la pornografía.

En un capítulo de 2019, la actriz relató que fue adicta a la pornografía, alertando sobre tomarlo como una vía de escape. “Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día”, afirmó.

Explicó que una de sus formas de parar fue la abstinencia y que utilizó la pornografía como vía de escape.

”Quería practicar la abstinencia, y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, dijo con total tristeza.

En ese episodio también relató que el tema lo ha conversado con Willow, su hija, quien la acompaña en el programa, porque su hija cuando era pequeña ya estaba expuesta a mucha información a través de las redes.

“Recuerdo la primera vez que entré en el Tumblr de Willow... Ella fue muy práctica, dijo: ‘Voy a mi página de Tumblr, pero a medida que vayamos bajando, verás muchas cosas. Esto no tiene nada que ver conmigo. Yo estaba como, ‘está bien’”, aseguró Pinkett en medio de su anécdota.

Estas confesiones se suman a las que ya había publicado sobre haberse casado con Will Smith por presión de su madre, en un video que ha impactado también a sus seguidores, en el que afirma que realmente nunca deseó hacerlo. Lo comentó el 31 de diciembre de 1997 en Baltimore, Maryland.

Te puede interesar leer: Así fue la alfombra roja de los Premios PLATINO 2022