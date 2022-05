Gala MET 2022: ¿Cuál es el tema para los atuendos y quiénes asistirán?

Olivia Rodrigo, Bella Hadid e Irina Shayk en el Met Gala 2021 Foto: GettyImages

La Gala MET 2022 está a punto de empezar este 2 de mayo en en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Año tras año ha traído diferentes looks, algunos amados y otros más controversiales, de las más reconocidas celebridades de Hollywood.

Esta gala es reconocida por ser uno de los eventos más exclusivos de todos, según el New York Times, las entradas cuestan 30.000 dólares cada una.

La gala del MET recauda un dinero destinado al Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York y es llamada por muchos los “Premios Oscar de la moda”

El tema de la gala 2022

El tema o código de vestimenta de este 2022 se inspira en una estética norteamericana particular: el Gilded glamour o el glamour de la Edad Dorada de Estados Unidos en Nueva York. Será una continuación del año pasado, un homenaje a la moda estadounidense a lo largo de los siglos: America: An Anthology of Fashion.

Este tema será expuesto en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York a partir del 7 de mayo, después de la gala.

Los asistentes tendrán que representar el mejor período de la ciudad de 1870 a 1890, cuando la sociedad norteamericana y de la ciudad tuvo un fuerte desarrollo y cambio cultural e industrial sin precedentes.

Esto llevó al crecimiento de la ciudad y de la prosperidad, fue cuando empezaron a verse construidos los rascacielos, se inventó el teléfono, los bombillos, los sueldos aumentaron significativamente, y la burguesía era encabezada por la familia Vanderbilt.

Cuentan que fue un período de muchísimo hedonismo, excesos y lujos de la clase alta que cambió su estilo progresivamente en sus ropajes, hasta volverse extravagantes y usar esmeraldas, colores oro, plata, bronce, mangas abullonadas, sombreros y tocados con accesorios muy lujosos.

¿Quién está en la lista de invitados?

En 1995, Anna Wintour, directora de Vogue, comenzó a liderar la Gala del Met. Es ella quien se encarga de aprobar a cada persona de la lista de invitados. Según el New York Times, unas 550 personas asistieron al evento de 2019. Los copresidentes oficiales de la MET Gala 2022 son Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King y Lin-Manuel Miranda. Los presidentes de honor de la noche serán Tom Ford, Adam Mosseri y Anna Wintour de Vogue.

Los presentadores este año serán Vanessa Hudgens, La La Anthony y el editor de Vogue Hamish Bowles, quienes guiarán al público a través de los looks de alta costura en la alfombra roja.

La lista de invitados para 2022 aún no se ha confirmado, pero sabemos que, tristemente, Zendaya no asistirá por compromisos de filmación. La recordaremos en uno de sus mejores looks:

¿Cómo ver la Gala Met de este año?

Vogue transmitirá la gala a partir de las 7:00 a través de sus plataformas digitales (incluidas Instagram, Facebook y Twitter).

