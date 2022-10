Jaime Camil y su carta de admiración a Vicente Fernández

Muchos destacan a Jaime Camil por ser uno de los galanes de la televisión mexicana más recordados, aunque uno de sus mayores logros es la versatilidad y la posibilidad de volverse un talento internacional, junto a nombres como Diego Boneta, Tony Dalton o Alfonso Herrera, pertenece a una generación diferente de actores aztecas que logran trabajar en lengua extranjera.

Con un recorrido entre el canto, la presentación, la comedia y la actuación, para este segundo semestre del año el actor que comparte nacionalidad mexicana y brasilera regresa a la pantalla chica de la mano de nada más y nada menos que una producción colombiana, ‘El Rey, Vicente Fernández’.

En este nuevo seriado de Caracol Televisión, Camil interpreta a la versión adulta del ‘Charro de Huentitán’, Cromos conversó con él para conocer a fondo esta experiencia y algunos detalles de sus otros proyectos.

El mexicano ha mencionado en varias ocasiones que tiene una cercanía con ‘Chente’ y su familia, entonces empezó por contar su primer recuerdo del legendario cantante:

“Yo creo que cuando íbamos con los amigos a Plaza Garibaldi en México, de repente ponían las canciones de Vicente y pues todos a llorar y a festejar, pero más llorar por desamores, era más usual que llorar. Es que Vicente, al igual que ustedes los colombianos, estuvo en nuestras vidas todo el tiempo, yo creo que después de México, si no es que a un nivel igual de popularidad, está México y Colombia”.

Aunque muchos no crean, hubo una posibilidad de que Jaime Camil no se llevara el protagónico de ‘El Rey’, todo debido a una confusión. Así fue cómo el papel llegó a su vida:

“Caracol me estaba buscando para ofrecerme el papel y por alguna razón, algunas agencias de casting en México, sin yo estar enterado, le dijeron que yo no estaba interesado, que no quería, que estaba trabajando en Hollywood, yo nunca me enteré. Hasta que un amigo en común, un productor en Estados Unidos me dice: ‘Oye, una amiga mía quiere hablar contigo, de Caracol’ y yo: ‘claro, con mucho gusto’, y me dijo: ‘qué pena que no vas a poder’, y yo: ‘¿qué no voy a poder qué?’, y yo: ‘Primera vez que escucho esto. Claro que sí, con mucho gusto’”.

Este estreno de Caracol es un movimiento de la casa de contenidos para alcanzar un estándar internacional, a partir de esta idea, Camil mencionó cómo fue la experiencia de trabajar en una producción de este calibre:

“Increíble, de hecho, el productor es Harold Sánchez, que es cubano-español, se hizo en México la producción, pero obviamente, Caracol que es una gran generadora de contenidos locales, creo que da un brinco muy importante y da un impulso grandísimo al posicionarse con esta serie, que la maquila es internacional, como una creadora de contenidos internacional y eso es maravilloso, siempre cuidaron los detalles, es la serie autorizada por él (Vicente), llevan dos años trabajando con la familia, con Vicente personalmente, él contando anécdotas personales e íntimas”.

Por otro lado, en medio de las grabaciones de El Rey fue cuando se recibió la trágica noticia de la muerte de Vicente Fernández, entonces el actor respondió si este suceso cambió de alguna manera la producción:

“No, al contrario, nos dio más ímpetu, más emoción y más ganas de hacerlo bien, de seguir haciéndole un homenaje que enalteciera su carrera, su vida y lo que él hizo para la música vernácula”.

El protagonista de ‘La Fea más Bella’ nunca había visitado Colombia hasta que este año vino brevemente a promocionar el seriado, sin embargo, tiene muchas ganas de conocer mucho más:

“Yo soy autodenominado colombiano honorario porque hice proyectos colombianos que fueron muy exitosos, yo hice las versiones colombianas, entonces así me considero, espero que no me quiten mi título (risas). Me encanta Colombia”.

Uno de sus más recientes proyectos internacionales fue la película de suspenso ‘Kimi’, de HBO Max, allí tuvo la oportunidad de mostrarse como antagonista, “fue muy bonito porque Steven Soderbergh es un gran director y compartir créditos con Zoë Kravitz fue maravilloso y fue una experiencia surreal, estar en un set dirigido por él”.

Para terminar, el protagonista de esta historia reveló cuáles son los próximos proyectos que sus fans pueden esperar para el resto del 2022: “Acabo de terminar las grabaciones de ‘Schmigadoon!’, la segunda temporada, es con Apple TV, hay dos películas con Paramount y tengo un first look deal con Paramount+, donde estamos creando contenido y produciendo algunos proyectos para diversas plataformas, seguimos trabajando”.