¿Sebastián Caicedo será papá? Estos son sus planes luego de Carmen Villalobos

Lastimosamente este año llegó a su fin una de las parejas favoritas de los colombianos, la conformada por Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, después de más de diez años de relación y casi tres años de matrimonio.

También te puede interesar: ‘Desde lo desconocido’, así será el programa paranormal en vivo de Ayda Valencia

Sebastián Caicedo habló de lo que ha cambiado en su vida tras separarse de Carmen Villalobos

Han pasado tres meses desde que los actores confirmaron su ruptura, luego de varias semanas en los que se decía que el final era inminente. Ahora muchos se preguntan qué ha pasado con ellos, si han seguido adelante y ya tienen la mira en otras relaciones.

Vale recordar que mientras estuvieron juntos, los colombianos afirmaron en repetidas ocasiones que no estaban interesados en tener hijos, aunque no se cerraban completamente a la oportunidad y tenían varias mascotas juntos.

Aunque, en el canal de YouTube, ‘Carmen & Sebastián’, hace un tiempo atrás el caleño y la barranquillera publicaron un video en el que tocaron este tema y mencionaron estar convencidos de no querer tener bebés. A propósito, este clip ya fue eliminado.

Sebastián Caicedo dijo que hace muchos años soñaba con ser padre, pero que lo veía complicado, especialmente porque no estaba entre los planes que tenía con su entonces pareja. Aunque esta era la decisión, no sabían si en el futuro podrían cambiar de parecer, incluso mencionaron que la adopción podría ser una opción válida.

Sebastián Caicedo no se cierra a la posibilidad de tener una familia

Pero parece que ahora que se separó de Carmen Villalobos el intérprete ha cambiado de opinión, resulta que en una nueva entrevista con People en Español confesó que está abierto al amor y la paternidad.

“Siempre voy a estar abierto. El amor es el sentimiento más [bello] que el ser humano puede sentir. Mi único amor desenfrenado en este momento es [por] Dios, es a quien me aferré para salir en este momento. Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. [Pero] estoy fortalecido tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy”, expresó Caicedo.

Además: “Qué grandeza”: Emotivas palabras de Ricardo Orrego tras clasificación de Sub-17

Eso no fue todo, el actor añadió lo siguiente: “Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad”, dejando claro que el deseo de ser padre no ha desaparecido por completo.