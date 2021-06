James Rodríguez, no en la selección Colombia pero sí de encuentro con Maluma

James continúa disfrutando de sus vacaciones y esta vez lo hizo junto al artista paisa. El futbolista y el cantante compartieron, en sus redes sociales, que disputaron un divertido partido.

El volante del Everton y el intérprete de ‘Hawai’ se reunieron y disfrutaron un divertido momento juntos. A través de sus cuentas de Instagram, los colombianos compartieron con sus seguidores que jugaron un partido de aficionados.

James escribió “Colombia en la casa. Buenos pases te di hoy”. En la fotografía, ambos aparecen sonrientes y han recibido miles de comentarios de sus seguidores. El post de Maluma cuenta con 1,5 millones de me gusta y más de 8,800 comentarios, mientras que la publicación de James cuenta con 1,1 millones de likes y más de 7,900 comentarios.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del exjugador de la Selección Colombia René Higuita. El arquero comentó “espero la invitación. Yo los pongo mano a mano fácil”.

¿Qué le espera a James en el Everton?

El día de ayer, 1 de junio, se confirmó que Carlos Ancelotti será el nuevo entrenador del Real Madrid. Eso dejaría a James solo en el Everton y a la espera de un nuevo entrenador.

Ancelotti ha sido un gran aliado de James, pues fue su entrenador en una primera etapa en el Real Madrid y posteriormente se lo llevó al Bayern Múnich de Alemania y luego al Everton de Inglaterra.

Ante la situación, las reacciones de los usuarios en redes no se hicieron esperar. Algunos compartieron memes que retratan de forma humorística el nombramiento de Ancelotti como entrenador del equipo merengue.

Aquí te dejamos algunos de los más divertidos:

¿James, qué haces aquí?

¿Qué ha pasado recientemente con Maluma?

Hace un par de semanas, el paisa compartió en un evento con Kim Kardashian. El momento quedó registrado en las historias de ambos famosos.

El encuentro vuelve a ser noticia ahora porque el reguetonero sorprendió a la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ con un tocadiscos Crosley.

Por otro lado, el cantante celebró el Día de la madre en compañía de su familia. En las fotos que compartió en Instagram, se ve a Maluma abrazando a su madre Marlli Arias. Su hermana Manuela Londoño también aparece compartiendo con su progenitora.

En las imágenes también se ve al reguetonero abrazando y besando a su abuela, mientas ambos sostienen una copa de vino. El artista escribió en la publicación “LA FAMILIA LO ES TODO. Ayer celebramos el día de la madre en casa con toda la familia”.