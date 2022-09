Jane Fonda confiesa que tiene cáncer a sus 84 años

Jane Fonda, la importante actriz recordada por proyectos como ‘Barbarella’, ‘Grace and Frankie’, ‘Una Suegra de Cuidado’ y más, recientemente reveló una importante noticia, padece cáncer.

A través de redes sociales, la icónica artista informó: “Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia. Este es un cáncer muy tratable. El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada”.

La estadounidense de 84 años mencionó que se siente “afortunada” por “tener un seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos”.

Asimismo, actriz mencionó que empezó la quimioterapia seis meses atrás y que está “manejando los tratamientos bastante bien”, dejando claro que no va a permitir que la enfermedad se interponga en su labor como activista frente al cambio climático, una tarea que la representa desde su juventud.

“Se acercan las elecciones de mitad de mandato, y son más que importantes, así que pueden contar conmigo para estar junto a ustedes mientras hacemos crecer nuestro ejército de defensores del clima”, expresó Fonda.

La ecologista y seguidora del Partido Demócrata de Estados Unidos también dijo que lamenta que muchos compatriotas que tienen esta enfermedad no cuentan con las mismas oportunidades y recursos.

“Casi cada familia en Estados Unidos ha tenido que lidiar con el cáncer alguna vez (...), y demasiadas no tienen acceso a los servicios de salud de calidad que estoy recibiendo, y eso no está bien”, añadió.

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

De acuerdo con los datos de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, generalmente la tasa de supervivencia para las personas en Estados Unidos que tienen un linfoma no Hodgkin es del 73%.

El linfoma no Hodgkin es una especie de cáncer que se genera desde el sistema linfático, un punto crucial en el organismo humano para las defensas inmunitarias, este se puede desarrollar en tumores que avanzan a tumores generalizados.

Según la respetada Clínica Mayor, entre los síntomas están: inflamación de los ganglios linfáticos, dolor o hinchazón abdominal, dolor en el pecho, tos o problemas para respirar, así como fatiga persistente y fiebre.

“En la mayoría de los casos, los doctores no saben lo que causa el linfoma no hodgkiniano”, se le en el portal web de la clínica estadounidense.

Vale recordar que, en enero de 2018, a Jane Fonda le fue extirpado un tumor canceroso en el labio, entonces por eso llevo vendas para promocionar la cuarta temporada de Grace and Frankie, su proyecto estrella de Netflix. También, en 2010, le extirparon un pequeño tumor del pecho mientras se hacía una revisión de rutina.