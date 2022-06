JJ Benítez: “Un asteroide se estrellará contra la Tierra en 2027”

Una de sus obras más conocidas es El caballo de Troya, una serie de 11 novelas en las que narra la vida de Jesús de Nazaret Foto: Getty Images

Su nombre completo es Juan José Benítez López, pero el mundo lo conoce como JJ, y a él le gusta que lo llamen así. Tiene tantos seguidores como detractores. Muchos aseguran que sus libros, como El caballo de Troya, su saga novelística más exitosa, no son más que ficciones, pero JJ señala que no se considera un escritor, sino un periodista que escribe reportajes de 500 páginas.

Lo suyo era pintar. De hecho, aún lo hace. JJ ilustra los libros que escribe. “Tenía unos 13 o 14 años cuando un amigo de mi padre, profesor de literatura, entró a la habitación donde pintaba y me preguntó si quería ser periodista. No sabía de qué se trataba. Me explicó que consistía en buscar la verdad y me pidió que le dijera a mi padre que fuera a hablar con él luego”.

Años más tarde, JJ estaba en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra y un poco después en las salas de redacción de los periódicos locales de su natal España. “Me di cuenta en lo que me había metido cuando debí ir a cubrir la noticia de dos aviones militares norteamericanos que habían chocado en vuelo en la zona de El Palomar, en Valencia. Me impactó mucho, porque era la primera vez que veía cadáveres calcinados. Fue el bautismo de fuego, que llaman”, explica el autor.

Trabajaba en La Gaceta del Norte, en Bilbao, haciendo reportajes y entrevistas de lo que pasaba allí cuando recibió un teletipo que marcaría su destino en las letras. “Me lo entregó el redactor jefe y me dijo que averiguara más. Se trataba de una aldea en Burgos, en la que los habitantes aseguraban haber visto una nave luminosa y silenciosa encima de una escuela”. JJ se desplazó hasta el lugar y duró varias horas hablando con los vecinos: “Gente sencilla que no encontraba explicación alguna a lo que había visto”. Era el año 72 y fue la entrada de JJ para dedicarse a investigar el fenómeno ovni.

Los extraterrestres no son como los pintan

“La realidad no es como la de las películas”, afirma JJ, quien agrega que tiene documentados más de 3.000 encuentros con seres extraterrestres e insiste en que es una pequeña parte de las investigaciones hechas en el mundo. “Tienen un aspecto humano en un 80 %, con algunas diferencias: grandes cráneos, un solo ojo, una sola pierna, manos con tres o cuatro dedos, y hay otros que no tienen apariencia humana”. JJ asevera que no se ha comunicado con alguno, pero sabe que muchos hablan el lenguaje del testigo. “Se supone que son seres con una inteligencia superior, pero no estamos seguros. Ni siquiera yo que llevo estudiándolos 50 años”.

¿Profecía o especulación?

Se pone un poco serio y dice que del meteoro no le gusta hablar. Prefiere estar equivocado, pero sus palabras preocupan: “En 2027, un asteroide gigante se estrellará contra la Tierra. Si es verdad la información que recibí, se producirá una enorme catástrofe que nos afectaría de una manera trágica. El coronavirus sería un juego de niños”, dice el escritor que, para dar mayor soporte a este hecho, en 2011 visitó a un notario en Sevilla (España) y dejó registrado el hecho.

JJ también tiene su teoría sobre el origen del covid-19, noticia que le llegó en un crucero cuando pretendía, junto con su esposa, dar la vuelta al mundo. De allí salió otro libro que se llama La gran catástrofe amarilla. “Los datos que tengo es que este virus fue creado en un laboratorio por militares norteamericanos y sembrado en China para hacernos creer que los asiáticos son los responsables”.

El amor que nunca muere

Blanca fue el amor de JJ. Murió víctima de un cáncer, y el 1° de junio el autor lanzará un libro sobre sus últimos 285 días. Manifiesta que le gustaría explorar y escribir más sobre la vida después de la muerte. En Blanca y negro, como lo ha titulado, contará acerca de las señales que él y otras personas que conocieron a su esposa han recibido y que demuestran que sigue viva.

Una biografía y La gran catástrofe amarilla

El mexicano Antonio Erazo acaba de publicar la primera biografía autorizada del escritor español, a la que ha titulado JJ Benítez desde el corazón, de Cangrejo Editores.

El libro La gran catástrofe amarilla lo escribió a modo de diario y relata los días en el crucero Costa Deliziosa, una especie de fin del mundo, cuando en alta mar se enteró de que el covid-19 se había tomado el planeta.