Josse Narváez y sus hijos son los protagonistas de la nueva edición de Cromos

Daniel, Juan José, Mateo y Josse Narváez posaron para la cámara de Hernán Puentes. Foto: Hernán Puentes

Lo que más le gusta a Josse Narváez es acompañar a sus tres hijos. Ser testigo de su crecimiento y disfrutar de cada logro es su mayor realización. Estar con ellos es fundamental para el actor, cantante y presentador de 45 años.

“La realización personal se encuentra de formas diferentes, algunas personas la hallan en el dinero, otros en el trabajo, pero fíjate que al final todos son logros materiales. Vengo entendiendo que mi realización no va por ahí, me realizo como ser humano siendo papá, lo he aceptado y lo agradezco a Dios, porque trabajo nunca me falta, pero no vivo en función de eso, no quiero acumular riqueza. Quiero recopilar recuerdos y momentos con mis hijos. La pandemia reafirmó mi proyecto personal”, dijo Josse a Cromos.

En una sesión de fotos cálida, en la que transmitieron un poco de la dinámica de su vínculo entrañable, los Narváez Hurtado demostraron que son una familia a la que le encanta compartir. Sobre la responsabilidad de ser papá de un joven y un adolescente, el protagonista de esta edición afirmó: “Ser papá es difícil, porque hay que poner límites, te enfrentas a diario con una pregunta: ¿hasta dónde intervienes de tal manera que no los frustres?”.

Además de la entrevista y las fotografías a los Narváez Hurtado (tomadas por Hernán Puentes), también hay otros temas que ya puedes leer en las páginas impresas de Cromos. En la sección Actualidad nos referimos a las interacciones en la red y al perfilamiento al que estamos expuestos sin que nos demos cuenta. En el especial dedicado al mes del padre, publicamos cinco historias de actores papás que encontraron en la adopción un camino para dar amor.

En la sección Psicología abordamos un tema picante: la infidelidad. Hay señales en las relaciones que nos pueden revelar si nuestra pareja tiene otra relación. Diversos estudios han determinado que sí hay cambios en la personalidad de aquel o aquella que, como se dice popularmente, “está poniendo cachos”

En Nutrición conocerás los alimentos más adictivos, y en Sexualidad consultamos a dos expertos para hablar del consumo del porno, pues la mayoría de los contenidos que están en línea son tóxicos. Las imágenes sexuales nos han acompañado desde muy jóvenes en la exploración sexual, pero, ¿Qué tan conscientes somos de lo que consumimos? Hablamos con una médica especializada en el tema para resolver las dudas.

