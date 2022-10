Jorge Rausch contestó críticas de youtubers: “no sé si tienen el paladar”

Los youtuber Cristian y Johan visitaron el restaurante Criterion del reconocido chef Jorge Raush, con el fin de degustar los platos insignes del recinto gastronómico. Al principio del video alojado en el canal de YouTube los jóvenes parecen estar a gusto con cada uno de ellos, es más elogian cada plato.

Sin embargo, minutos más tarde al consumir los platos fuertes de la carta, los comentarios no fueron los mejores y empezaron a criticarlos.

“Esperaba mucho. Quería que me atacara la lengua. Y menos frente a lo que pagamos. De 20 platos, por ahí cinco pasaron la prueba”, dice uno de los youtubers.

“Nos llevamos una completa decepción”, uno de los youtubers comentó.

Otro comentario fue: “De verdad, esperaba muchísimo más. Estoy decepcionado feo, de eso que da tristeza. Hemos grabado en varios restaurantes que no son de nuestra cotidianidad y este tenía que ser el top, pero está abajo”.

Aunque el sabor de los platos es algo subjetivo de cada comensal lo cierto es que los jóvenes pasaron solo cinco platos de los 20 que probaron, los creadores de contenido degustaron platillos como un buñuelo con chicharrón, crema de morcilla, ostras, berenjenas, entre otros.

Por ejemplo. Uno de los platos fue el estofado de carne, que fue una de las tantas comidas elegidas, no merece ningún tipo de reconocimiento, pues estaba “Sin pena ni gloria”.

También comentaron que pagaron una cuenta de 460.000 pesos en Criterion y además dejaron propina de $50.000

Jorge Raush respondió las críticas de los jóvenes ‘youtubers’

Las redes sociales comentaron el video, el cual se hizo viral, y todos estaban en la espera de la respuesta del chef Jorge Raush

Finalmente, Rausch habló del tema con la revista Semana y allí señaló que no todas las personas que van a su restaurante les debe gustar su comida y cada uno está en el derecho de decidir qué plato le gustó y qué plato no.

“Creo que cada uno está en su derecho de que le guste una comida o no. Yo tengo que aguantarme lo bueno y lo malo que me dicen en redes sociales. Hay veces que la gente no entiende lo que uno hace porque quizás nunca lo había probado”.

También aseguró que muchos de los ingredientes que probaron los jóvenes no los conocían

“En mi restaurante no se hace comida rara. Los postres son crème brûlée, torta de leche con miel o clafoutis (postre de frutos rojos). No sé si no tienen el paladar para probar ese tipo de cosas, o si culturalmente están acostumbrados a una comida distinta. Lo único que digo es que la comida de Criterión es de alta calidad”.

El Criterión es uno de los mejores restaurantes del país, además debes llevar como mínimo $ 95.000 para asistir a este tipo de restaurante de alta cocina en la ciudad.

Uno de los ‘Youtubers’ le respondió a Jorge Rausch

Cristian, uno de los comensales del video al ver la respuesta de Raush comentó que las palabras del chef fueron acertadas y correctas en el contexto.

También aseguró a través de su canal de YouTube que, si es verdad que no conocía muchos de los ingredientes que probaron, pero eso no exceptuaba que la comida no tuviera un buen sabor.