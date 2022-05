Karol G bate record y alcanza el logro de Selena Quintanilla en 1995

La máxima ganadora de la noche con premios como "Artista del año" y "Álbum del año" en los Latin American music Awards, llega con una canción que le hace oda a la libertad. Foto: Cortesía Universal

Karol G ya demostró que es fiel admiradora de la cantante Selena Quintanilla, una de las compositoras más famosas de la escena musical.

En su última presentación en el concierto Coachella, Karol aseguró que para ella era un orgullo representar a los latinos. En un tipo de popurrí musical, la paisa decidió cantar la reconocida canción de la fallecida ‘Reina del Tex-Mex’ llamada ‘Como la flor’.

Ante dicho inicio, muchos de los asistentes se emocionaron y la acompañaron cantando felices la conocida canción.

Karol G y Selana: ¿En qué se parecen?

Gracias a sus recientes canciones lanzadas la interprete logró algo que nunca se imaginó. Gracias a Mami, la cual fue en colaboración con Becky G y con Provenza, Karol hoy en día ocupa el número uno y el dos en importantes listados de Billboard. Este es un récord que no había logrado una artista femenina desde hace 27 años.

La última artista en lograr esta hazaña musical fue precisamente Selena Quintanilla. Ocupando en 1995 simultáneamente las dos primeras posiciones del conocido Hot Latin Songs con ‘Tú sólo tú’ y ‘I Could Fall in Love’.

“Con el debut de ‘Provenza’ en el No. 2 y ‘Mamiii’ en el No. 1 esta semana, Karol G se convierte en la segunda mujer en ocupar los No. 1 y 2 en la lista Hot Latin Songs de Billboard”, fueron las palabras de la afamada revista en una publicación.

Como es costumbre, la artista celebró publicando una serie de imágenes de los charts y del post que le dedicó la plataforma musical.

¿Karol ayudó a la “tusa” de Camila Cabello?

Respondiendo a una pregunta sobre su manejo de ansiedad, la cubana-estadounidense, Camila Cabello señaló que, aunque en un momento casi se da por vencida, sí logro controlarla. “Pensaba que nunca la iba a poder superar, pero con mucha terapia y trabajo en mí misma lo pude hacer. Aprendí mucho de esa fase de mi vida”, dijo en entrevista para Despierta América.

Hablando del tema de superaciones, el periodista le pidió un consejo sobre cómo superar una ruptura amorosa. Ella sin tapujos y con la sinceridad que la caracteriza aseguró que lo mejor era darse tiempo y escuchar música, en especial a Karol G.

“Yo creo que hay que poner tus canciones favoritas de reggaetón. Escuchar un poco de Karol G, poner la canción de ‘Mami’ de Karol G y Becky G”. En la entrevista, la artista señaló que ahora mismo su canción favorita era esa “me gusta por esa letra”.

Cabe recordar que la artista terminó recientemente su relación con el cantante Shawn Mendes. Tras dos años de romance la pareja decidió romper su relación: “Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos”, publicaron ambos en sus redes sociales.