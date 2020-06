El protagonista de Matrix ha sorprendido a sus fans con un anuncio: está subastando una cita con él a través de la plataforma Zoom.

El emblemático actor Kenau Reeves supera los 19 mil dólares por una cita de 15 minutos con él en Zoom. El dinero recaudado será donado en su totalidad a la organización norteamericana Camp Rainbow Gold, que lucha contra el cáncer infantil.

Reeves es reconocido por sus causas filantrópicas pero la lucha contra el cáncer ha sido un tema especialmente cercano, ya que su hermana Kim fue diagnosticada con leucemia a los 25 años de edad.

La campaña de recaudación de fondos inició el 15 de junio e irá hasta el 22 de junio, aunque la cita oficialmente será el próximo 6 de julio. El actor dijo estar dispuesto a contestar todas las preguntas que se tengan, incluso si es sobre las novedades que traerá Matrix 4. Hasta dijo que compartirá una copa de vino, de manera virtual.

Además de Reeves, la cantante Ally Brooke (exintegrante de Fifth Harmony) está subastando un concierto de 15 minutos por la misma plataforma tecnológica para recaudar fondos para Camp Rainbow Gold y el actor de doblajes Rob Paulsen ofrece una videoconferencia en la que hará voces de Jimmy Neutron y Pinky and the Brain. También grabará un mensaje de voz personal en el móvil de la persona que aporte la mayor cantidad de dinero para la fundación durante la subasta.

