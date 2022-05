Khloé Kardashian, ¿cuántas cirugías tiene?

Así lució Khloé Kardashian en la Met Gala de este año. Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS

Sin duda Khloé Kardashian luce muy diferente de como se veía años atrás. No solo su cuerpo se ve mucho más delgado sino que su cara ha cambiado bastante. Por eso las críticas en redes sociales le llueven, pidiendo que suspenda los retoques en su rostro, pero ella insiste en que solo tiene una única cirugía.

¿12 implantes en la cara?

La rubia de la famosa familia, Khloé Kardashian aprovechó la invitación del podcast de Dear Media Not Skinny But Not Fat con Amanda Hirsch para despejar los rumores sobre los retoques estéticos en su rostro. La mujer de 37 años dijo que se había sentido “ofendida” por los trolls que la acusaban de “12 implantes de cara”.

La estrella del reality The Kardashians confirmó que solo ha tenido una operación de cirugía plástica, que fue de nariz, y agregó que le encanta haberlo hecho. La también empresaria dijo que ha sido muy directa sobre su operación de nariz y por eso le resulta tan ofensivo que la gente la haya acusado de mentir sobre otros “arreglitos”.

“Me molestaba cuando la gente decía que me había hecho 12 implantes de cara. Estoy como, ‘Oh, Dios mío, ¿lo hice?’ ‘Yo estaba como, ‘Eso es una locura’”, compartió Khloé. Esas afirmaciones, mencionó, la desanimaron: “No me molestó. me ofendió. Simplemente no podía entender por qué la gente pensaba eso”.

Cambio extremo

Khloé admite que su apariencia en general cambió drásticamente pero asegura que fue por su perdida de peso, de más de 13 kilos y su pelo rubio. La celebridad afirma que su nuevo cuerpo es producto de entrenamiento físico, que ha documentado en el libro Strong Looks Better Naked.

“Como quiero que todos lo sepan no me importa mentir al respecto, pero que hablen de un implante es irritante, sólo quiero entender por qué”. Agregó que la critican por su apariencia mucho más que a sus hermanas Kim, Kourtney (recién casada), Kendall o Kylie.

“Ya sea con mi viejo yo, versus como me veo ahora, o incluso comparándome con mis hermanas todo el tiempo. Es como, chicos, así es como nos vemos, así que siento que ya deberían saberlo, y es suficiente. En cuanto a más cirugías, no sucederá en el corto plazo. Eso suena increíble más adelante en la vida, pero ahora estoy bien”, concluyó Khloé sobre el tema.

En defensa de su ex

Gran parte de la entrevista estuvo enfocada en la vida amorosa de Khloé, que compartió que no tiene “ningún drama” con su ex Tristan Thompson, quien la engañó varias veces, incluso teniendo un bebé con una de sus amantes. Mencionó que el basquetbolista “tiene tantos lados buenos” que pocas personas llegan a ver.

Khloé y Tristan se separaron a principios de este año cuando él confirmó que dejó embarazada a Maralee Nichols; sin embargo, se mantienen en contacto por el bien de su hija True, de cuatro años. “Ella le hace FaceTime todas las noches y es muy, como, cordial. Simplemente no hay drama. Como para mí, los hechos son los hechos”, indicó Kardashian.

Respecto a su primer esposo, Odom Lamar, con quien estuvo casada de 2009 a 2016, dijo que “Quiero que todos tengan éxito y hagan lo que quieran hacer. Me alegro por Lamar. Parece que está en un muy buen lugar”, y por último dijo que aunque no sale con nadie, está dispuesta a conocer nuevas personas, pero siempre que se de de forma natural, dejando en claro que lo suyo no son las aplicaciones de citas.

