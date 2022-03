Kim Kardashian paraliza Instagram con su colección de vestidos de baño

Según la página de la marca Skims, los trajes se pueden adquirir para diversas tallas. Foto: @skims

¿Hay un ícono del entretenimiento más influyente que Kim Kardashian? Su efecto en las redes se estudia en las universidades, cualquier marca que aspire a “la viralidad” bebe de su ejemplo o secretamente anhela su fama inmarcesible.

Que salga, que vaya, que diga o escriba se convierte rápidamente en noticia. A raíz de su separación con Kanye West, su popularidad ha crecido a niveles difíciles de imaginar. El relato de la vida de Kim Kardashian produce en sus fanáticos una suerte de adicción. Sus seguidores muchas veces obran de biógrafos por los elementos que ella ofrece: desde titulares en la prensa dedicada al entretenimiento, hasta reality shows (próximamente se estrenará The Kardashians, en la plataforma Star+).

Kim Kardashian y su nueva línea de vestidos de baño

Hoy vinimos a hablar del lanzamiento de sus trajes de baño. La nueva línea de Skims se caracteriza por las piezas seductoras y disruptivas.

La propia Kim Karsashian modeló uno en tono oscuro y otro en azul claro, color propio de las playas paradisiacas. Una de las intensiones de su lanzamiento es sumar a las mujeres de diversas tallas, no solo a las que tienen un cuerpo hegemónico. Esto se puede comprobar en las modelos que portan los diseños.

Las personas interesadas en conocer el catálogo completo pueden acceder a la página web de la marca Skims. La empresa hace envíos a Colombia y los precios varían. Unos vestidos cuestan $‌133,100 pesos, y otros superan los $‌400,000.

The Kardashians, su nuevo reality

Keeping Up With the Kardashians es cosa del pasado. Ahora las hermanas estarán en The Kardashians, lo nuevo de la plataforma Star+.

The Kardashians | Official Trailer | Hulu

Khloé, Kim, Kourtney, Kendall y Kylie tendrán un nuevo espacio en el que volverán a mostrar su vida social y amorosa. Por supuesto, la que más se robará las miradas es Kim, pues llama la atención su distanciamiento con el rapero Kanye West y sus días junto a Pete Davidson.

The Kardashians se estrenará el 14 de abril.