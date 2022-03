Kourtney Kardashian va por su cuarto hijo

Kourtney Kardashian y el baterista Travis Barker están juntos desde diciembre del 2020. Se comprometieron el 17 de octubre de 2021 y ahora han expresado su deseo de convertirse en padres. Foto: getty

Kourtney tiene tres hijos, fruto de su matrimonio con Scott Disick: Mason, de 12 años, Penélope, de 9, y Reign, de 7, por lo que el nuevo bebé sería el cuarto hijo de la celebridad. Entre tanto, el baterista, de 46 años, tiene a Landon, de 18 años, y Alabama, de16, con su exesposa Shanna Moakler.

“Travis y yo queremos tener un bebé”, dice Kourtney, de 42 años, en una voz en off en el video publicado como adelanto del programa, mientras los televidentes pueden ver el consultorio médico de una clínica de fertilidad y la opinión del especialista sobre recolectar una muestra en un recipiente. Más adelante se ve como Barker toma la mano de su prometida y la besa mientras un médico la examina.

Antes del lanzamiento del reality, que se estrena el 14 de abril, el servicio de streaming reveló a los fans un adelanto de lo que pueden esperar de la serie. En el primer tráiler oficial Kourtney Kardashian revela que ella y su prometido Travis Barker “quieren tener un bebé” juntos.

Luego de despedirse de la legendaria serie de E! Keeping Up With the Kardashians en junio pasado, la famosa familia se está preparando para regresar a la pantalla chica con The Kardashians para la plataforma de Hulu.

De acuerdo con fuentes allegadas a la pareja primero intentarán concebir de forma natural, pero no descartan la idea de un tratamiento in vitro en caso de no conseguirlo de la primera forma. También lo hacen pensando en que Kourtney tiene 41 años y sería, según los médicos, un embarazo de alto riesgo, aunque son muchas las mujeres que han tenido hijos por encima de esa edad.

