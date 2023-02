Kristina Lilley, de ‘Pasión de Gavilanes’, se rapó en su lucha contra el Cáncer

Kristina Lilley, quien interpretó a Gabriela de Elizondo en la telenovela Pasión de gavilanes, sufrió este jueves 2 de febrero uno de los días más duros que ha vivido. La actriz conmocionó al país entero con la noticia de que vuelve a batallar contra el cáncer de mama.

En años anteriores, Kristina había tenido que lidiar con esta enfermedad, logrando superarla. Sin embargo, comenzó a librarla nuevamente desde finales del 2022 y ha venido llevando registro para sus fanáticos a través de redes sociales.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno, rápidamente tomé todos los exámenes, cita con la cirujana. Me hicieron mastectomía doble”, relató Kristina Lilley a finales de noviembre de 2022.

A pesar de la noticia, la artista ha afrontado el diagnóstico con serenidad y con una sonrisa en la cara dejando claro que siempre va con miras a superarla y seguir viviendo.

Kristina Lilley se rapó en su lucha contra el Cáncer

La actriz hace algunos días publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que reveló que, a raíz del tratamiento, se le empezó a caer el cabello y que, aunque se sentía preparada para eso, realmente le dio muy duro.

Ahora, en un nuevo y conmovedor video, Kristina Lilley mostró que se enfrentó a una de las etapas más difíciles de su batalla contra esta dura enfermedad. Anticipándose a la caída de su cabello, la artista decidió raparse.

Kristina, para dar el paso completo de una buena vez, contó con la ayuda de uno de sus yernos, quien con una máquina eléctrica cumplió el cometido de la actriz.

“#midespertar un día difícil… Gracias a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente… Valentía… Thank you Zach!!!!”, escribió Lilley en su video.

La publicación ya cuenta con más de 50 mil ‘me gusta’ y más de 6 mil comentarios entre los que están el de la actriz Paola Rey, quien escribió: “Te abrazo muy muy fuerte y con mucho amor”. También se puede leer el de Maleja restrepo: “Eres valiente e inspiradora Kris. Abrazos fuertes y apretados para ti y tu familia que te acompañan”.

Otros de los mensajes fueron: “Por acá y desde el corazón enviándote amor y toda la buena energía”, “Nos estás enseñando a bailar bajo la lluvia. Eres hermosa, valiente y poderosa”, “Mi hermanita declárate sana, estamos orando por tu recuperación”, y “Kris terminarás de atravesar este nuevo camino y saldrás victoriosa”.