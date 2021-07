La amistad de los famosos fuera de la pantalla: Andrea Serna, Lina Tejeiro y más

¡Feliz día de la amistad! Este 30 de julio se celebra esta fecha en honor a esas relaciones capaces de superar barreras y basadas en la solidaridad, la incondicionalidad y el cariño. Para festejar este día hemos reunido a 10 parejas de famosos que han sido amigos durante años y que nos inspiran a trabajar en nuestras amistades.

¡Comencemos!

Jennifer Aniston y Courteney Cox

Las actrices de Friends han sido mejores amigas desde que se conocieron en el set de la mítica serie en 1994. Su amistad trasciende el vínculo de Rachel y Mónica. De hecho, Jennifer es la madrina de Coco, la hija de Couretney. En varias ocasiones se les ha visto juntas y parece que en la vida privada son inseparables.

Cameron Diaz y Drew Barrymore

La amistad entre estas dos grandes actrices de Hollywood surgió cuando grabaron ‘Los Ángeles de Charlie’. A través de los años, las artistas han manifestado su afecto la una por la otra. Cameron Díaz ha dicho que “una de las grandes alegrías de mi vida es nuestra amistad”. De hecho, tienen un apodo muy tierno con el que se tratan entre sí; las actrices se refieren a la otra como “Poo Poo”.

Emilia Clarke y Jason Momoa

Los actores se conocieron durante las grabaciones de ‘Juego de Tronos’ en donde interpretaban a Khal Drogo, líder de los Dothraki, y a Daenerys Targaryen, madre de los dragones. Su tiempo en el set los convirtió en grandes amigos y en redes han presumido de su relación.

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet

Los icónicos actores se conocieron en las grabaciones de la exitosa película ‘Titanic’. Desde entonces han sido inseparables amigos. En la mente de todos están las románticas escenas de Rose y Jack. Y aunque son tiernas y conmovedoras, los momentos de esta pareja de amigos en la vida real se han robado más de un suspiro.

En una entrevista que Oprah le hizo a DiCaprio, el artista dijo “fue mi mejor amiga durante siete meses. Descargábamos las tensiones del rodaje juntos, nos desahogábamos juntos, estábamos atentos el uno al otro. Ella era la persona ideal para trabajar, porque parecía un muchacho más. Todo habría resultado más duro sin ella. Fuimos muy compañeros”.

La actriz, en su discurso al ganar un Globo de Oro por su participación en ‘Revolutionary Road’ dijo “Para uno de los hombres más especiales de mi vida. Leo, estoy tan contenta que no puedo estar aquí y no decirte cuánto te quiero y lo mucho que te he querido en los últimos 14 años”.

Taylor Swift y Selena Gómez

Las cantantes estadounidenses han sido amigas por más de una década. Las artistas se han acompañado en sus momentos más difíciles y a pesar del distanciamiento siempre vuelven a estar juntas.

Uno de los baches de la amistad fue cuando Selena regresó con Justin Bieber y Taylor consideraba que no era la decisión correcta. Sin embargo, siguen inseparables como el par de buenas amigas que son.

Andrea Serna y Jéssica de la Peña

La farándula nacional también está llena de famosos con muy buenas amistades. Este es el caso de las dos presentadoras que se conocieron mientras trabajaban juntas en el Canal RCN.

Además de su cercanía, las presentadoras pertenecen al llamado ‘Petit Comité’. Un grupo de amigas en el que está Carolina Cruz, Yaneth Waldman y Ángela Cardozo. El grupo de 5 mujeres han compartido importantes momentos juntas como sus matrimonios y el nacimiento de sus hijos.

Lina Tejeiro y Greeicy

Las dos jóvenes actrices se conocieron en la grabación de una producción llamada ‘La primera Dama’. Desde entonces han sido inseparables. Han trabajado juntas en otras novelas como ‘Venganza’ y en redes comparten divertidos vídeos.

Julián Arango y Antonio Sanint

Los actores y comediantes se conocieron en el colegio y se convirtieron en grandes amigos mientras asistían a fiestas. La amistad de estos artistas colombianos ha permitido que también emprendan proyectos laborales juntos. Julián y Antonio tienen una obra de teatro y se llama ‘Ríase del show’.

Faustino Asprilla y Caremonja

El futbolista tiene una entrañable amistad con el humorista, cuyo nombre real es Víctor Manuel Osorio. Se conocieron en Tuluá y a lo largo de los años han seguido siendo amigos, a pesar de las diferentes carreras que han ejercido.

Johana Bahamón y Cabas

Esta relación empezó como un romance. De hecho, la actriz y creadora de Fundación Acción Interna fue esposa del cantante colombiano. De dicha relación nació Simón Cabas Bahamón.

Y aunque la relación llegó a su fin y la actriz se casó por segunda vez, los artistas son muy buenos amigos. Comparten la crianza de su hijo y han afirmado que mantienen una bella amistad.

Pity y Gregorio Pernía

Gracias al reality de cocina Máster Chef hemos podido ver a estos dos grandes actores juntos. Sin embargo, su amistad es mucho más antigua de lo que se cree. Los dos participaron en ‘Milagros de Amor’ hace ya 18 años y desde entonces han sido inseparables.