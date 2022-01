La cautivadora y admirable historia de amor de Diego Verdaguer y Amanda Miguel

La cautivadora historia de amor de los artistas Diego Verdaguer y Amanda Miguel. Foto: Instagram/ Amanda Miguel

El cantante argentino, nacionalizado mexicano, Diego Verdaguer falleció hoy a los 70 años debido a consecuencias del COVID-19, luego de haberse contagiado en el mes de diciembre.

Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos y la familia anunció a través de redes sociales que en ese mismo lugar será cremado.

“Con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo el público y amigos, que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna… toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos difíciles” reza el comunicado de la Familia Verdaguer Miguel.

Juntos compartieron una exitosa trayectoria artística al escribir en conjunto grandes éxitos como “La ladrona” o “Él me mintió”.

Diego Verdaguer y Amanda Miguel: esta es su cautivadora historia de amor.

Diego y Amanda Miguel se conocieron en la ciudad de Buenos Aires en el año 1975. Cuando Verdaguer tenía 23 años y Miguel 18 años.

De acuerdo con algunos testimonio o entrevistas que dieron los artistas, todo comenzó cuando Verdaguer conducía su auto y se detuvo durante un semáforo rojo, de repente vio cruzar frente a su carro a Amanda. El joven se acercó a Miguel y la invitó a tomar un café.

En una entrevista Diego relató: “Después de que la vi alejarse dije: ‘voy a regresar’, y lo que nunca había hecho, fue un circunstancia mágica, porque hizo que yo apretara el acelerador y que nada me detuviera, yo iba hacía la casa de mis padres, di la vuelta a la manzana y empecé a buscar donde se habían ido esta chica y las encontré”.

Allí la invitó a un café y en la conversación, él le preguntó: ¿a qué te dedicas? Ella respondió: “yo también soy cantante”.

Diego quedó cautivado por el talento de Amanda. Y al mes de estar saliendo el cantante le propuso ser novios y sellaron su amor con un beso frente a un gran testigo, el río de Buenos Aires.

“Me acerqué a ella y la besé y le dije: ‘me gustaría ser tu novio’. Ya había pasado un mes y yo no la había tocado más que la mano y darle un beso en la mejilla, pero fui generando esa atracción a propósito, fue una estrategia, digamos que decidí hacerlo para que fuera algo especial”, dijo Verdaguer en una entrevista.

Matrimonio y carrera artística

La pareja se casó en 1975 y fruto de este matrimonio nació Ana Lucía, la única hija de Amanda Miguel y la segunda para Diego, pues el cantante ya tenía otra hija llamada María Gimena Boccadoro, fruto de su primer matrimonio con una estudiante de derecho, pero desafortunadamente la relación no dio sus frutos.

Juntos tuvieron una fructífera carrera artística. De los 20 discos que grabó Diego Verdaguer, nueve fueron con Amanda Miguel. El cantante aseguró en un post de Instagram: “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón”. Juntos viajaron por el mundo cantando sus grandes éxitos como “La Ladrona”, “Siempre te amaré”, “Simplemente amor”, “Él me mintió”, “Hagamos un trato” entre otros.

El pasado 8 de diciembre, la pareja celebró su 46 aniversario de bodas, hoy, Amanda Miguel se despide de su amado Diego con un corto y emotivo mensaje: “Siempre te amaré”.

