La desconocida hermana de Karol G que tuvo un embarazo “milagroso”

La vida privada de los artistas como Karol G y más, siempre será un misterio para sus seguidores y entre más detalles se conozcan de ellos, más cercanos se sienten a su artista admirado.

Aunque sobre la familia de Karol G no se hable mucho, se sabe que su papá, ‘papá G’, fue el precursor de su carrera y el primero que ha estado listo para apoyarla en cada paso y sueño que ella ha tenido; sin embargo, no es el único.

Para quienes no sabían, la paisa también tiene tres hermanas, las cuales viven muy orgullosas de su talento y de cada logro pequeño o grande que Karol G ha logrado en los años que lleva de carrera.

Tanto Jessica -quien estaba a su lado en su cambio de look- como Katherin y Verónica, hacen parte de la vida de Karol y como si fuera poco también so mujeres talentosas y empresarias que han logrado cumplir sueños.

Hermana de Karol G confirma su “milagroso” embarazo

Hace unos días se conoció que una de las hermanas de la paisa se encuentra en embarazo. Se trata de Verónica, quien explicó a través de su cuenta de Instagram en la que cuenta con medio millón de seguidores lo sorprendida que está con esta noticia.

“Recorrí unos hermosos países al lado tuyo, sin muchos saber que tú existías, pero para mi a sido la mejor noticia de la vida saber que soy mamá de un pequeño o pequeña bebe”, dijo en un inicio y además contó que sin saber su género, ya tiene listos los nombres que les pondría “pronto sabremos si será Sophia o Emilio”.

Igualmente, señaló que “para mi es hermoso contar esto porque para mi ha sido una inmensa alegría saber que día a día, en mi barriguita, crece mi verdadero amor y un amor tan puro”.

En su mensaje, la hermana de Karol G aseguró que con el paso de los días ella también está aprendiendo sobre esta gran labor de ser madre, pues es una gran responsabilidad traer una nueva vida al mundo. “Les quería compartir esta hermosa noticia y espero me entiendan el por que aún no había contado”.

Verónica, quien en mayo se realizó una lipomarcación, confesó que no se estaba cuidando de quedar en embarazo, ya que estaba convencida de que no podía tener hijos.

“Para mí esto es un milagro de Dios porque hace tres años me hicieron una cirugía muy grande en el útero, y a mi mamá le dijeron que, posiblemente, yo quedaría infértil porque he tenido endometriosis toda la vida”, señaló.

También, contó que los expertos le dijeron que lo mejor era hacerse una histerectomía. “He estado con muchos ginecólogos y la mayoría me decían que no podía tener hijos. De hecho, una de las doctoras me dijo que me tenían que operar una vez más para sacarme todo y tener una vida medio tranquila, pero yo sabía lo que se me venía con esa cirugía”.

“Hace muchos años tenía el deseo de ser mamá pero cuando me decían tantas veces: ‘Usted no puede’, yo metí eso en mi cabeza”, concluyó.

