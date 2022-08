Fuerte queja de Sebastián Martínez por los útiles de su hijo: “Es un infierno”

El actor Sebastián Martínez es uno de los actores talentosos y reconocidos en la televisión y esta vez ha generado polémica por cuenta de sus declaraciones a través de unas historias que subió en su perfil de Instagram.

Martínez quien fue el protagonista de la telenovela ‘Hasta que la Plata Nos Separa’ del Canal RCN no pudo evitar hablar sobre la lista de útiles de su hijo Amador, quien está próximo a entrar a estudiar.

Sebastián Martínez y su queja por los útiles escolares

Son varios los colegios que tienen ‘calendario A’ e iniciaron el año escolar a comienzos del 2022, sin embargo, aquellos que son de ‘calendario B’ apenas están comenzando las clases en el mes de agosto.

Teniendo en cuenta ello, el hijo de Sebastián Martínez y la actriz Kathy Sáenz,, Amador, hasta ahora iniciará su año escolar, por lo que el actor tuvo que salir a comprar la lista de útiles del colegio con el fin de que tenga todo lo que necesita por el resto de meses.

Fue en medio de las compras de colegio que el actor decidió publicar un gracioso video en el que aseguró que una de las cosas que recordaba de su infancia era justamente la compra de los útiles, pues era algo muy divertido para él.

No obstante, ahora que es padre, esta compra termina siendo casi un dolor de cabeza, pues hay muchas cosa en la lista que su hijo no va a usar. A través de sus historias de Instagram, el actor señaló: “Es ‘un infierno’. Porque uno ve esas listas y dice: - No los va a usar, ¿por qué? -”, dijo el actor

Luego de decir esto, Sebastián Martínez no habló ni del colegio en el que tiene matriculado a su hijo ni mucho menos de los precios de los útiles, pero sí dejó en evidencia el alegato de muchos padres de familia que bien sea a inicio o a mediados de año, deben fijarse en la lista de los útiles y comprar muchas cosas que resultan absurdas.

Polémica frase de Sebastián Martínez que abrió debate en redes

Hace poco el actor estuvo en tendencia en redes, debido a otra afirmación que hizo sobre la capital de Colombia. Todo sucedió cuando Sebastián a través de sus historias de Instagram dio su opinión sobre estar en Medellín, lugar de donde es oriundo el actor.

“Andamos por Medellín, rico volver a la tierrita, Medellín está divino, divino, divino. Ha crecido, impresionante, ha evolucionado, impresionante”, así comenzó la charla que tuvo con sus seguidores, después comentó:

“Los restaurantes son divinos, los hoteles increíbles. Medellín es una locura. Debería ser la capital. No porque yo haya nacido acá, pero debería ser la capital”, dijo el actor de 39 años.

Junto a él estaba Kathy quien guardó silencio a las palabras de Sebastián con sus seguidores.

“Poco a poco les vamos a ir contando cómo es la experiencia de volver a Medellín”, comentó el actor quien se prepara para iniciar la segunda temporada de la serie ‘Pálpito’. Además le hizo promoción a los productos de su esposa, ‘Pure Beauty by Kathy Sáenz’.

Sus declaraciones provocaron comentarios de todo tipo, algunos a favor y otros en contra de la frase del actor. Lo cierto es que es una discusión que se ha dado no solo en redes sociales sino en el ámbito político, económico, futbolero entre otros.

