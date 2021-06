La millonada que cobraron los actores de ‘Friends’ por el reencuentro

Los seis amigos de la popular serie que no se veían desde 2004, se han reencontrado en el especial televisivo de dos horas, Friends: The Reunion, que no solo los trajo de vuelta a las pantallas de todo el mundo, sino que puso una gran suma de dinero en sus bolsillos.

Los fans de la serie Friends, soñaban con que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer se volvieran a reunir y después de una espera de casi 20 años, HBO Max estrenó el pasado 27 de mayo el especial de dos horas en Estados Unidos Friends: The Reunion. El capítulo del reencuentro fue un éxito y ha sido tendencia en todas redes sociales pero no fue tarea fácil juntar a los protagonistas por el tema de los honorarios.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los actores que interpretaron a los personajes de Mónica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross y Joey cobraron entre 2.4 y 3 millones de dólares cada uno. Una muy buena suma, aunque es mucho menos que lo ganado por los actores durante las temporadas emblemáticas de la serie, que llegaron a ganar hasta 1 millón de dólares por episodio y cada temporada tuvo entre 18 y 25 capítulos.

Un dato curioso que se hizo público fue que a partir de la segunda temporada se creó un mini sindicato para exigir que los 6 protagonistas pudieran cobrar lo mismo. Inicialmente cada actor cobraba 22 mil 500 dólares por cada episodio. A partir de la sexta temporada los seis actores negociaron recibir parte de los beneficios de la serie derivados de la emisión del programa en canales temáticos, de pago o en plataformas. Y hay más. Aún cuando la serie terminó los eternos amigos han seguido recibiendo el 2% de regalías por la comercialización que ha hecho Warner Bros de la serie.

