La pataleta de Scott Disick, al sentirse ‘‘excluido’’ por las Kardashians

La pareja se comprometió en octubre del 2021. El clan Kardashian adora al baterista. Foto: Getty

Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y Kris volverán muy pronto a protagonizar un reality show. El nuevo programa del clan Kardashian-Jenner estará próximo a estrenarse.

En el video de promoción, se puede leer “cuando la cuenta regresiva para el año nuevo termina, comienza la cuenta para el nuevo show”. Otra grabación conocida en las redes reveló una fuerte opinión del exesposo de la mayor de las hermanas.

¿Qué sucedió?

Se trata de Scott Disick, el padre de los tres hijos de Kourtney, quien dijo que le había dolido sentirse ‘’excluido’' de la familia. En su propio confesionario, el empresario señaló “Por primera vez en mi vida, finalmente está comenzando a cambiar. Ahora que Kourtney tiene su vida con Travis, tan difícil como es, me da un lugar para finalmente poder seguir adelante”.

Igualmente, señaló que, ahora viendo la situación de su expareja y madre de sus hijos, está aún más decidido a tener una relación seria: “Si quiero encontrar a alguien real y serio con quien me gustaría pasar el resto de mi vida, tendría que ser alguien... [en sus] 20 años. No más de 30... lo que sea... 30, lo que sea lo es. Si amo a alguien, no importa su edad”.

En otro momento del aparte del capítulo, Scott está en pantalla con Khloe Kardashian a quien le dijo que se había enterado de una parrillada por sus hijos y que saber que no fue invitado le dolió.

“Sentirme excluido y que no me digan nada es muy doloroso, especialmente cuando no tengo otra familia con quien ir”. También, aseguro sentirse mejor estando cerca de Travis y Kourtney y el resto de la familia a no saber ‘’nada de nada’'.

Scott continuó diciendo “Siempre tuve a sus amigos o a nuestra familia en mi oído como, ‘No te preocupes cariño, eventualmente ustedes lo resolverán y volverán a estar juntos algún día’”. Mi pie siempre estaba a mitad de camino en la puerta”. Y que fue “un gran desajuste perder a Kourtney románticamente”.

“Perderla como mejor amiga” y convertirse en “más co-padres ha sido probablemente una de las cosas más difíciles de mi vida”.

Dicho esto, indicó que entiende todo el panorama y que está contento de que Kourtney esté feliz. “Sentí que le hice mucho mal durante tantos años, me sentí súper culpable y sentí que, si alguna vez me necesitaba por cualquier motivo, estaría allí para compensarla”.

Dijo que Kourtney tiene todo el derecho a despreciarlo por la forma en que la trató, ya que no fue algo bueno. En otro apartado de ese corto, las hermanas se reunieron y hablaron del tema, allí fueron claras en que las acciones de Scott no reflejaban que quisiera hacer parte de la familia de nuevo.

“Me preguntó al respecto y dijo: ‘¿No me querías en esta parrillada?’ Y yo dije: ‘Tus acciones deben coincidir con tu deseo de ser parte de esto, actúa como tal’”, explicó Kourt, antes de dar otro detalle.

Agregó en un confesionario que “cuando estaba en Italia con Travis, me desperté con un mensaje de texto de Scott que decía: ‘Lo siento mucho, le envié un mensaje privado a tu exnovio’, a quien no soporto”. Un motivo por el cual ella aseguró que no sabía si su expareja seguiría siendo invitado a las reuniones familiares. “Durante tantos años, Scott siempre se ha salido con la suya con su mal comportamiento y aun así ha sido invitado a todo y no creo que eso continúe”.