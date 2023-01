La revelación de Carolina Cruz en ‘Día a Día’ que sorprendió a muchos ¿Qué dijo?

La presentadora de Día a Día, Carolina Cruz ha sido tema de conversación por algunas declaraciones que ha dado sobre su más reciente situación sentimental y lo tranquila que ha estado con la decisión de separarse de Lincoln Palomeque.

Si bien, para muchos terminar una relación de muchos años es complicado, más aún cuando hay hijos de por medio, la caleña ha dejado en claro que este no es el fin y siempre se puede volver a empezar.

¿Qué dijo Carolina Cruz en Día a Día?

Aunque sus últimas declaraciones han estado ligadas con su fundación, con la salud de sus hijos y con su situación sentimental, esta vez llamó la atención otra afirmación que hizo.

Durante la transmisión del programa ‘Día a Día’ la empresaria hizo referencia a un tema de gastronomía y se refirió a un plato en especial que si bien, para muchos es predilecto y especial, para ella no.

Al referirse al sushi y a su particular sabor, Carolina Cruz indicó que no ha logrado ‘agarrarle’ el gusto y la fascinación al sushi. A lo que su compañero de set Iván Lalinde respondió que a este plato toma tiempo cogerle el gusto.

A pesar de su aclaración, la vallecaucana insistió en que ni ahora ni después, este plato sería una de sus principales opciones a la hora de alimentarse.

Cabe destacar que días antes, Carolina también habló sobre otro detalle personal y es que realmente no es una experta cuando se trata de cocinar.

En uno de los programas, el chef Juan Diego Vanegas estaba preparando un arroz tailandés junto a Jessica Cediel, quien cuestionó a las presentadoras si sabían cocinar.

Ante la duda, la paisa Catalina Gómez respondió que sí sabía, mientras que sin ningún problema la caleña dijo que no, esto teniendo en cuenta que nunca ha sentido la necesidad de aprender.

Aunque aseveró que nunca entra a la cocina para preparar algún plato que la entusiasme, dijo ser una entusiasta por la comida y ser una excelente comensal.

Carolina Cruz confirma que está emocionada por un nuevo hombre

Vale recordar que hace poco Carolina Cruz dio una entrevista a Eva Rey, en la cual hablaron de su vida sexual e incluso ella confesó que sí está saliendo con alguien, solo que no está lista a hacerlo oficial.

La periodista le preguntó: “¿Cuánto hace que no haces el amor?”, ante esta llamativa pregunta, Carolina Cruz no pudo evitar estallar en risas, luego contestó: “No hace mucho”, estas palabras dejaron con más dudas a la española y le pidió aclarar, pero la vallecaucana solo reiteró: “Que no hace mucho”.

Entonces Rey mencionó que al ser así podría decirse que hay alguien en su vida en estos momentos, algo que la también empresaria no quiso negar, de hecho, confirmó que es cierto, que está muy contenta, sin embargo, aclaró que todavía no sabe cuándo será el momento indicado para hacerlo oficial y presentarlo.