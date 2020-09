El ícono del pop, Madonna, dirigirá el proyecto cinematográfico que llevará su vida a la pantalla grande. La artista recalcó que el guion de la cinta se centrará en la música.

Aún no se sabe de la fecha de rodaje, pero sí que Diablo Cody, ganadora del Oscar en 2008 por el libreto de Juno, será la guionista de la película que recreará su vida. También se supo que la cinta será distribuida por Universal Pictures.

“Quiero transmitir el increíble viaje que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina…Un ser humano que trata de abrirse camino en este mundo” expresó la cantante.

La cinta está producida por Amy Pascal, quien ya trabajó anteriormente con Madonna en A Leage of Their Own. “Esta película es una absoluta labor de amor para mí”, señaló Pascal. “No puedo imaginar nada más emocionante que colaborar con ella y Diablo para llevar su historia real a la gran pantalla”, añadió.

Madonna ya había estado detrás de cámaras. En 2008 debutó como realizadora con Filth and Wisdom y en 2011 con W.E. ganó un Globo de Oro a Mejor Canción Original por Masterpiece. La estrella también ha sido protagonista en varias producciones, pero se espera que el papel principal lo obtenga otra actriz.

El foco de la película, confirmó la artista, será la música, aunque también revelará capítulos inéditos de su historia. “La música me ha mantenido en movimiento y el arte me ha mantenido con vida”, concluyó.

