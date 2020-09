La heredera de la cadena de hoteles Hilton, Paris, acaba de publicar en YouTube el documental que revela el lado más oscuro de su vida. En él hace escalofriantes revelaciones sobre todo tipo de abusos que vivió de niña y en su adolescencia.

A pesar de haber nacido en “cuna de oro”, Paris es una persona como cualquier otra y contrario a lo que se creía, lidia con varios traumas a causa de dolorosos capítulos a lo largo de su vida. Decidió hacerlos públicos a través del documental This Is Paris, para confrontar sus propios demonios y mostrarse de una manera más real.

Conocida por sus lujos, intensa vida social y exitosos negocios, la verdadera Paris Hilton parece estar muy lejos de todo eso. En This is Paris revela que todo comenzó cuando cursaba la secundaria en Nueva York. Afirma que se volvió “la reina de la noche” y con ella adicta a la vida nocturna y a sus excesos, entonces sus padres decidieron castigarla, primero encerrándola en su habitación y quitándole el teléfono, pero al no conseguir resultados, decidieron enviarla a internados.

Según cuenta, en esos lugares la golpeaban delante de los otros chicos, e incluso a ella y a otros menores los desnudaban y torturaban de diferentes formas. “Hacían que la gente se quitara la ropa y entrara allí -cuartos de aislamiento- durante unas 20 horas. Me sentí como si me estuviera volviendo loca. Alguien estaba en la otra habitación, había como una camisa de fuerza. Me estaba congelando, me estaba muriendo de hambre, estaba sola. Tenía miedo”. Incluso contó que les daban pastillas para doparlos pero que ella se las ingeniaba para esconderlas en la servilleta y no tomarlas.

La socialité no dijo nada de esto a su familia cuando regresó a casa, pero desde entonces los recuerdos vuelven en forma de pesadilla de manera recurrente y le producen “un insomnio horrible”. Pero el problema de relaciones abusivas apenas comenzaba para Paris. En el documental confiesa que cinco hombres abusaron de ella emocional, verbal, o físicamente.

“Quería tanto el amor que estaba dispuesta a aceptar que me golpearan, gritaran o estrangularan ... Muchas cosas”, confesó la estrella. Sin especificar nombres, Paris compartió que la han “estrangulado, arrojado teléfonos, computadoras y lo acepté porque casi pensé que era tan normal, como que él me ama tanto que se está volviendo así de loco”.

Sin duda uno de lo grandes golpes emocionales que recibió fue la difusión de un video de contenido sexual junto a Rick Salomon. “Estaba tan perdida y desesperada por el amor que encontré a la peor persona posible”. Admite que a partir de esa experiencia se volvió muy desconfiada con sus parejas: “Cada vez que tengo un nuevo novio, consigo una computadora completamente nueva porque siempre entran o me gritan y me amenazan. Una noche estaba con uno de mis ex novios y tuvimos una gran pelea. Estaba en mi computadora ignorándolo porque me sentía realmente incómoda, y él simplemente me la quitó y la tiró al piso”.

Paris se muestra reflexiva a sus 39 años. Es considerada por muchos como la primera influencer, pero ella piensa que ayudó a crear un monstruo. “Ahora veo a las niñas que tienen 10 años, 9 años. Están tratando de obtener la selfie perfecta, poniendo los filtros, ni siquiera pueden mirarse a sí mismas en el teléfono sin poner un filtro. Ni siquiera puedo imaginarme a una niña de 13 años hoy. Me siento responsable por ello”.

Además de liberar sus demonios con el documental, Paris trató de mostrar que no es el personaje que interpretó en The Simple Life. "Fue el primer programa que hice. No había visto una cámara antes y realmente no sabía lo que hacía. Los productores le dijeron a Nicole -Richie- que tenía que ser ‘la chica polémica’ y yo tenía que actuar como la típica rubia tonta. Traté de interpretar ese papel, pero no me di cuenta de que iba a terminar haciéndolo durante cinco años.

Sé exactamente lo que estaba haciendo y estoy feliz de que la gente finalmente se dé cuenta de que no es así", dijo Paris el pasado enero para hablar de su documental. “Creo que, además, sólo por venir de una familia privilegiada, todo el mundo asume que todo me fue entregado y que no entienden todo el trabajo que implica. En esta película, puedes ver cuánto trabajo, la ética de trabajo que tengo y por qué y cómo construí este imperio y no fue solo porque alguien me lo dio. Lo hice yo misma”.

