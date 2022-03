Ladrones se llevaron joyas y antigüedades del set de la serie de “The Crown”

El robo de la joyas atrasó ligeramente las grabaciones de la quinta temporada en "The Crown", que podrá verse por Netflix al final de este año. Foto: Netflix

Lady Di, el príncipe Carlos y hasta la reina Isabel en la ficción se quedaron sin una joya para lucir, todo por cuenta del robo que sufrió el set donde graban la quinta temporada de The Crown. Los objetos hurtados están avalados en 200 mil dólares.

La joya de la corona

El robo se cometió hace unos días en Yorkshire, una locación cercana a la ciudad inglesa de Mexborough, donde se lleva a cabo la grabación de los últimos capítulos de la exitosa serie. En la denuncia presentada por Netflix ante las autoridades se reportó el hurto de más de 350 objetos, incluidos una docena de juegos de candelabros de oro y plata, cristalería antigua y licoreras de cristal dorado de St. Louis, un tocador de plata de diez piezas, amuletos religiosos, una réplica de un huevo de Fabergé y una esfera de un reloj de pie.

Te puede interesar: Melinda Gates habla sobre infidelidad que acabó con su matrimonio con Bill Gates

“Podemos confirmar que las antigüedades han sido robadas. Esperamos que se encuentren y que se devuelvan de manera segura”, declaró un portavoz de la plataforma de streaming donde se emite la serie a Variety. De acuerdo con el departamento de policía de South Yorkshire que habló con el medio de comunicación, las autoridades fueron notificadas del robo y adelantan investigaciones para recuperar los objetos.

Un portavoz de la Policía informó cómo se cometió el hurto: “Se informa que tres vehículos que contenían accesorios utilizados en películas y televisión fueron asaltados”. Entre tanto, Alison Harvey, decoradora del set en The Crown, dijo que no será fácil para los ladrones obtener ganancias por los objetos. “Los artículos robados no están necesariamente en las mejores condiciones y, por lo tanto, tienen un valor limitado para la reventa. Sin embargo, son piezas valiosas para la industria cinematográfica del Reino Unido”, aseguró.

También puedes leer: “Baloncito viejo”, lo nuevo de Carlos Vives con Camilo