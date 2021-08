Lady Di y John Travolta: así fue su baile de cuento de hadas

La Princesa Diana y su esposo el Príncipe Carlos eran los invitados de honor en una cena en la Casa Blanca ofrecida por el presidente Ronald Reagan y su esposa Nancy. Era noviembre de 1985 y nadie se esperaba que Lady Di terminara bailando con el protagonista de ‘Grease’.

La princesa llevaba un vestido de terciopelo azul del diseñador Victor Edelstein y utilizó una gargantilla de zafiros y perlas. El atuendo se convirtió en todo un ícono que inspiro a millones de mujeres. Por su parte, el actor lució un esmoquin.

En una entrevista del actor con Esquire dijo “No recuerdo que me pidieran que la invitara a bailar. Tuve el gran privilegio y honor de haber tenido este momento (...). Tenía que dirigir el baile y asegurarme de que nos divirtiéramos. Fue la parte más fácil, pero saludar a Diana adecuadamente, tener la confianza suficiente e invitarla a bailar, todo esto fue una tarea difícil”.

De acuerdo con varias versiones de lo que sucedió esa noche, fue Nancy Reagan la que le dijo al actor que invitara a bailar a la princesa. Según registró el Washington Post en ese momento, fue la Princesa, de 24 años, quien le pidió a la primera dama que invitara al artista a la cena. Por lo que a ella se le atribuye el mágico momento.

El actor recuerda detalle a detalle de la velada. En la misma entrevista, Travolta relató “recuerdo la decoración. Estábamos en la Casa Blanca. Era medianoche. La escena es como un sueño. Me acerco a ella, le toco el codo, la invito a bailar. Ella se da la vuelta y me regala esa sonrisa cautivadora, solo un poco triste, y acepta mi invitación. Y ahí estábamos, bailando juntos como si fuera un cuento de hadas. ¿Quién podría imaginar que me pasaría algo así algún día? Fui lo suficientemente inteligente como para registrar esto en mi memoria como un momento mágico y muy especial”.

La orquesta que estaba presente fue la encargada de amenizar la noche. En el acto protocolario, cuando Diana bailaba con Reagan y Carlos con Nancy, sonaba la canción Shall we dance. Más tarde, sonaron temas lentos de las películas ‘Grease’ y ‘Fiebre de sábado por la noche’ en donde John Travolta era el protagonista.

Fue en esos momentos cuando el actor reunió todo su valor y se animó a hablarle a la princesa. Ante la invitación, Diana se sonrojó y aceptó la propuesta. La pareja se apoderó de la pista y todas las miradas se posaron sobre ellos. Esa misma noche, Lady Di bailó con otros dos actores: Clint Eastwood y Tom Selleck.

El icónico vestido, corte sirena y con hombros caídos fue bautizado como ‘Travolta’ en honor al actor. La prenda fue subastada en 1997 y la empresaria Maureen Dunkel pagó 117.000 euros por él. En entrevista con Vanity Fair, Diana explicó que “fue doloroso dejar ir esos hermosos vestidos. Sin embargo, estoy sumamente feliz de que otros puedan compartir la dicha que tuve al vestirlos”.

La princesa donó la suma a organizaciones que trabajaban con pacientes de sida. En 2019, la prenda fue subastada nuevamente y fue vendida en 347.000 dólares a Palacios Reales Históricos, una organización de caridad que cuida palacios en el Reino Unido. Eleri Lynn, curadora de la organización dijo que “no solo es el vestido – de Travolta- un gran ejemplo fantástico de sastrería de alta costura diseñado para deslumbrar en una ocasión de estado, sino que representa un momento clave en la historia de la moda real en el siglo XX”.