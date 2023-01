Las razones por las que Carmen Villalobos ya no aparece en redes sociales

La actriz Carmen Villalobos se robó el corazón de muchos colombianos gracias a reconocidos personajes en varias producciones de televisión.

La cartagenera protagonizó la nuevo versión de la novela de RCN “Hasta que la plata nos separe” y tras sus separación con su expareja Sebastián Caicedo, se ha dedicado a su carrera.

Carmen Villalobos y sus redes

Aunque a Carmen le ha gustado mantener a sus seguidores al tanto de sus proyectos y de su vida a través de sus cuentas en redes sociales, últimamente no ha estado muy activa en redes.

Sobre el tema, la actriz decidió sincerarse con sus fanáticos y hablar sobre algunas razones que la llevaron a decidir alejarse un poco de las redes.

Por medio de sus historias en Instagram, Villalobos inició deseándole a sus seguidores un muy feliz año, después continuó diciendo: “Perdón que no aparecí antes, pero de verdad que estaba súper desconectada, descansando. Como que por un momento me olvidé del celular, ustedes saben que yo soy súper activa en redes sociales, tengo más de ocho días sin postear una foto, que esto es, mejor dicho, un récord para mí. Pero sí quería aprovechar para descansar, pa’ desconectarme, para estar en familia, para disfrutar”.

En su relato, la artista también le contó a sus seguidores cómo cerró su 2022 y de qué manera quiso recibir el 2023.

“El 31 me la pasé todo el día afuera en la calle, desde temprano hasta tarde, y ayer primero, dormí todo el día. Hoy (2 de enero) estoy aquí dándoles esta carita que ya está descansadita. Así que quería desearles un espectacular 2023, que tengan una súper semana”.

Además de compartir estas palabras con sus más de sus más de 21 millones de seguidores, también publicó una imagen para actualizar su feed en el que también le deseó a sus fans un gran 2023.

“¡Mi gente bonitaaaaaaaaa FELIZ AÑO NUEVO! Que sea un año maravilloso para todos! A trabajar duro por esos sueños, metas y objetivos que nos trazamos para este 2023 ! Besos gigantes. Se les quiere un montón!”.

¿Qué pasó con el matrimonio de Carmen Villalobos?

Una de las grandes noticias más llamativas del 2022 sin duda es la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, después de haber tenido una relación de más de una década y haberse casado en 2019 en una hermosa boda playera.

Los actores han sido muy cordiales con la forma en la que han llevado su ruptura, después de todo, parece que la decisión fue amistosa y no hay rencores o detalles dañinos al respecto.

Con los años de convivencia, la pareja decidió tener varios perritos, por lo que en su ruptura tuvieron que arreglar esto: “Cuando pasó lo que pasó yo tuve que organizar muchísimas cosas, Carmen se quedó con Capu por ese tiempo, pero como ella misma les contó, en nuestro acuerdo ella me lo iba a regresar, pero eso no significa que ella no pueda verlo, al contrario puede verlo las veces que pueda… ¿Por qué aclaro esto?, porque es que han llegado muchas preguntas, me parece importante terminar el año con la verdad con lo que es para que no haya mala información, nadie le está quitando nada a nadie, esto fue un acuerdo desde el amor que hubo, que hay y que siempre estará”, expresó el actor en sus redes.