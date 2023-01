Video: El fuerte desplante de Bad Bunny con una fanática, le dañó su celular

Bad Bunny continúa sorprendiendo al mundo con su música y actuaciones en el escenario, sin embargo esta vez está en los titulares de los medios debido a una actitud que ha sido muy criticada.

También te puede interesar: La promesa de Érika Zapata empezando el 2023 que desató reacciones encontradas

Aquí encuentras más contenidos como este

Teniendo en cuenta que su fama y el número de seguidores ha ido creciendo, al igual que su carrera, Bad Bunny sabe perfectamente que en América Latina y en el mundo lo aman, por ello ha intentado llevar su vida personal un poco libre de las cámaras.

¿Qué hizo Bad Bunny para ser famoso?

Si bien el puertorriqueño es uno de los más famosos en su género y gracias a su música ha ido escalando a pasos agigantados varios escenarios, no desea que en su tiempo libre sus seguidores lo interrumpan de manera abrupta para tener una foto con él.

Bad Bunny está en tendencia debido a una reacción que tuvo con una seguidora después de tomarse foto con él. Foto: Redes sociales

Justamente eso quedó demostrado en un video que se viralizó del artista. A través de redes se dio a conocer el momento en el que una fanática de Bad Bunny decidió caminar a su lado y en solo segundos intentar tomarse una selfie.

En el video, que hasta el momento ya cuenta con miles de reproducciones, se puede apreciar cómo la joven solo se le hace para tomarse la foto sin decirle una sola palabra.

No obstante y de manera sorpresiva, cuándo lo logró, el cantante le arrebató el celular de las manos y lo arrojó lejos de ella.

Después, de fondo se escucha decir decir “te burlaste... ahí te burlaste…” haciendo referencia a que la fanática invadió su espacio personal.

Ante ello, la seguidora solo lo cuestionó exclamando “¿En serio ?”, mientras que los acompañantes del músico le respondieron “Hay que respetar el paso… respeten el paso…”.

Una vez se viralizó el video, las criticas sobre el cantante le llovieron, pues muchos lo vieron como un acto desagradable y extremo de pedir respeto a su espacio personal. “Todos los artistas resultan siendo unos agrandados cuando son sus fans los que los llevaron lejos”; “Uy no, todo mal con Benito, si me hace eso a mi le pido que me pague el celular”; “Odio que los famosos se porten así cuando es uno el que les dio toda su fama, tenaz de Bad Bunny”; “Todo mal con esa actitud, no tenía que botarle el celular, le pudo haber dicho que no y era suficiente”, fueron algunos comentarios.

Después de esto, el cantante no dudó en responder ante los señalamientos y publicó un conciso mensaje en el que aclaró su actuación.

“La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió Bad Bunny en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el artista se comporta de esta manera con un fanático pues en uno de los conciertos que brindó en Estados Unidos hizo lo mismo, lanzando el teléfono de uno de los asistentes al show quien buscaba tomarse una foto con él.