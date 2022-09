Todo lo que se sabe del romance entre Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid

Semanas atrás se dio a conocer que Leonardo DiCaprio terminó su relación de cuatro años con la actriz argentina Camila Morrone, alimentando los rumores de que él solo tiene relaciones con mujeres menores de 25 años, ya que la joven había alcanzado esta edad semanas antes de la mediática ruptura.

Pero parece que ahora el actor quiere expandir sus horizontes, ya que todo aparece que está saliendo con una top model de 27 años y es nada menos que Gigi Hadid, una de las más apetecidas en la industria de la moda actual.

¿Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid tienen un romance?

Hace unos días se empezó a decir con fuerza que los dos estadounidenses están saliendo, de hecho, fuentes cercanas a la supuesta pareja se comunicaron con varios medios en Estados Unidos para decir que se están “tomando las cosas con calma”, teniendo en cuenta que él acaba de terminar una relación.

El ganador del Óscar y la socialité han estado pasando tiempo juntos en Nueva York, así lo revelaron fuentes de la revista People, aunque de momento ellos no han dicho nada público u oficial.

“Se están conociendo”, compartió la revista de farándula, dejando claro que todavía no son novios. “Leo definitivamente está interesado en Gigi”, dijo una persona cercana a DiCaprio. Ambos se han ido conociendo en salidas grupales porque tienen amigos en común, pero ahora están avanzando, ya que han tenido algunas citas.

“DiCaprio no es alguien que está entrando y saliendo de las relaciones”, dijo una fuente a la publicación Page Six. “Él no salta de una relación a otra. Se lo están tomando con calma”.

Por otro lado, el pasado fin de semana Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid asistieron juntos a una fiesta exclusiva organizada por amigos de él, Richie Akiva y Darren Dzienol, en Soho. Según lo compartido, se han visto varias veces en las últimas semanas, aunque siguen en el proceso de conocerse.

La prueba fehaciente

Ahora cada vez es algo más real y ya deja de ser un simple rumor, ya que se dieron a conocer las primeras fotos en las que los californianos están juntos, fueron vistos en una fiesta exclusiva en Casa Cipriani, durante la Semana de la Moda de Nueva York.

En las imágenes se les ve conversando muy íntimamente, tanto así que él toma la mano cariñosamente de ella, que también parece ser muy afectuosa con Leo. También hay un video en el que aparece DiCaprio acariciando a Hadid, pero cuando se da cuenta que está siendo grabado por los paparazzi, se aleja abruptamente de ella.

¿Qué opina Zayn Malik al respecto?

Según el portal Hollywood Life, Zayn Malik, expareja y padre de la hija de Gigi Hadid, está muy preocupado por el nuevo amorío de la modelo, si bien han mantenido una cordial relación por el bien de su pequeña, el cantante tenía esperanza que ella le volviera a dar una oportunidad eventualmente, evidentemente esto no será posible.