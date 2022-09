Margarita Rosa de Francisco volvió a reaccionar sobre ‘Café con Aroma de mujer’

Margarita Rosa de Francisco es tal vez uno de los personajes más influyentes en Colombia. Se le ha mencionado mucho porque el Canal RCN está trasmitiendo la versión original de ‘Café con Aroma de Mujer’, uno de sus trabajos más exitosos, donde protagonizó como ‘Gaviota’.

Pero lo cierto es que son muchos los motivos por los que ella sigue siendo una persona relevante en el país, especialmente por su influencia en redes sociales como Twitter, donde debate y da su opinión sobre temas coyunturales.

Margarita Rosa de Francisco, ¿qué dijo sobre ‘Café con Aroma de mujer’?

Este jueves Margarita Rosa decidió publicar un pedazo de la entrevista que le realizaron en el programa ‘Buen día Colombia’, en el que habló de la novela y destacó uno de los detalles de los que menos se ha hablado de ‘Café con Aroma de mujer’, su música.

Margarita aseguró que la famosa producción no hubiera sido lo mismo sin la música que hizo que la historia tuviera más sentido y vida.

“La música fue más protagonista de los mismos personajes, en eso hay que darle todo el crédito a la gran música y compositora que es Josefina Severino, ella creo que hizo tanto o más que nosotros mismos en cuanto al éxito que esta telenovela tuvo”, dijo.

Sobre Josefina Severino, la gran artista que compuso toda la música de #CaféConAromaDeMujer . ⁦@CanalRCN⁩ pic.twitter.com/U5LtYADJ4A — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) September 15, 2022

La actriz encarnó a Gaviota Suárez, una recolectora que trabaja en el Eje Cafetero y que por azares de la vida termina enamorándose de Sebastián Vallejo (Guy Ecker), que pertenece a la familia que es dueña del cafetal en el que ella y su mamá trabajan arduamente.

Esta historia logró conectar a todos los colombianos, quienes apoyaron el amor de los protagonistas -los cuales como generalmente- no podían estar juntos a raíz de las diferencias sociales.

Aunque la trama tuvo un gran significado para Margarita Rosa de Francisco, el regreso de la novela le dejó un sin sabor que no esperaba y del que decidió hablar a través de su cuenta de Twitter, aunque después se disculpó por lo dicho.

La actriz aseguró que era una completa “lástima que estén editando tan ‘macheteramente’” la novela y terminó el mensaje con una petición especial dirigida al canal RCN: “Ojalá la dejaran quieta”.

En otro trino, la actriz continuó argumentando por qué le pedía al canal que dejara la producción como estaba y como se había estrenado: “La parte más hermosa de Café Con Aroma De Mujer es la primera semana. La única que no se debe tocar en edición”.

Después publicó otro trino en el que aseguró que su mensaje había sonado un poco petulante y que le alegraba que la gente la estuviera disfrutando. “Ay. Este comentario me salió petulante. No hay que ser así. Me alegra que la disfruten como sea”.