Llevarla al climax con un orgasmo de pezón

El pezón, al igual que ciertas áreas genitales, cuenta con numerosas terminaciones nerviosas que con la estimulación adecuada permite llegar al clímax. Foto: Kuzmichstudio

Solemos creer que las zonas erógenas en el cuerpo de una mujer son la vagina, el cuello, el lóbulo de las orejas o incluso el clítoris. Y le restamos importancia al área de los senos. Según varias investigaciones científicas es allí, más exactamente en los pezones, en donde se encuentra una de las zonas de mayor placer femenino y que suele ser poco explorada.

Te puede interesar: Los machistas son malos en el sexo

En el año 2011, un artículo publicado en Journal of Sexual Medicine destacaba que cuando se masajeaban los pezones, se activaba la misma región cerebral que cuando se estimulaba la vagina. Los investigadores de la universidad de Rutgers en New Jersey, encabezados por el psicólogo Barry Komisaruk, no supieron explicar por qué se produce esta excitación, pero creen que pueda tratarse de que, como ocurre en la lactancia, se libere oxitocina y esta, a su vez, provoque contracciones del útero.

No es la única investigación que ha abordado el tema y tampoco la primera. De hecho, para finales de los 80, el doctor Herbert Otto aseguraba que alrededor de un 29% de las mujeres consultadas reconocía haber experimentado un orgasmo de pezón en un momento de su vida sexual y lo describían como una sensación de irradiación desde el pecho, muchas veces producida por la estimulación. Para el especialista, es la segunda clase de orgasmo más frecuente, después del de clítoris.

Aunque no todas las mujeres reaccionan igual ante la estimulación de sus pezones, lo cierto es que sí es una zona erógena importante y a la que puede acudir la pareja en el encuentro íntimo. La educadora sexual Carlyle Jansen expuso su opinión en un artículo publicado en Alternet: “debido a que vivimos en una cultura obsesionada por los pechos, conferimos a dicha parte del cuerpo cualidades que habrían podido tener otras de habernos centrado en ellas. En realidad, gran parte de nuestras costumbres sexuales son aprendidas, por lo que, si pensamos que los pezones deben proporcionarnos placer, es probable que así sea cuando los estimulemos en la cama”.

¿Cómo conseguirlo?

Si bien las opiniones son diversas, vale la pena experimentar para conseguir un orgasmo de este tipo. Lo primero que debes tener claro es que no hay una manual o “forma adecuada” de estimular los pezones para alcanzar el orgasmo, pero diferentes sexólogos refieren algunas técnicas para conseguirlo:

Comenzar suavemente. Algunos toques suaves con los dedos o la lengua pueden empezar a estimular los pezones.

En círculos. Empieza por la punta del pezón para luego extenderte en la zona en forma de círculos.

Lengua. La estimulación oral suele ser muy placentera, aunque dependerá de gustos. Debes hacerlo con delicadeza, o de lo contrario, puede resultar dolorosa.

Boca. Exhalar un poco de aliento sobre el pezón, sin tocarlo será muy excitante. Incluso se puede succionar de manera suave y si la mujer lo disfruta, ir subiendo la intensidad, pero sin llegar a morder.

Manos. Los dedos de la mano permitirán hacer múltiples movimientos jugando con el pezón y la aureola, realizando pequeños estiramientos o suaves torceduras.

Texturas. Acariciar el pezón con plumas u otros elementos que ofrezcan la sensación de cosquilleo, provocará una gran excitación. También puedes incluir el uso de juguetes sexuales.

También puedes leer: En la piel de Miranda Hobbes de “Sex and the City”