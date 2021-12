En la piel de Miranda Hobbes de “Sex and the City”

Miranda, Carrie y Charlotte se enfrentan a la menopausia en "And Just Like That", la continuación de la emblemática serie. Foto: Cortesía HBO Max

Cynthia Nixon, la actriz que le da vida a Miranda Hobbes en la serie, nos reveló los imperdibles de esta temporada y lo que sucede en el universo de su personaje.

¿Qué tan difícil fue la decisión de volver a ser Miranda?

“Fue una decisión muy difícil. Realmente no pensé que fuera a hacerlo. Ser Miranda me ha abierto muchos papeles increíbles a lo largo de los años, pero cuanto más me alejo de Miranda, mejores son, porque la gente deja de pensar en mí sólo como ese personaje.

Pero cuanto más hablaba con Michael Patrick King, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis, sobre las cosas sin las que no podía volver... un verdadero cambio radical en cuanto a la falta de diversidad en la serie original. Me sorprendió lo mucho que nos escucharon y la colaboración que tuvimos, no sólo para redecorar la casa, sino para construir una casa completamente nueva, que nos tenía a nosotros pero también a todos estos nuevos personajes”.

¿Cómo te sientes ahora cuando recuerdas el antiguo programa?

“Estoy muy orgullosa de ello. La he vuelto a ver entera para preparar esta serie. Y, salvo algunas cosas que no tienen sentido en lo que respecta a la raza y el género, se mantiene maravillosamente bien. Y sigue siendo tan atractiva y fresca. Aunque ya ha pasado mucho tiempo, casi un cuarto de siglo”.

¿Qué puedes decirnos sobre Miranda en la nueva serie?

“Se avecinan muchos cambios para todos los personajes. Pero Miranda es la que ya empezó a cambiar fuera de la pantalla. Es una combinación de los años de Trump, y el movimiento Black Lives Matter y las protestas de George Floyd que realmente la hicieron ver su vida, y particularmente su carrera como abogada corporativa y decir, ‘¿Qué estoy haciendo? He pasado 30 años haciendo esto. No quiero que me lleven a la tumba y tener: Aquí yace Miranda. Era una abogada de empresa’. Y eso es lo que pasa con esta edad. Eres lo suficientemente mayor como para saber que no te queda todo el tiempo del mundo, pero eres lo suficientemente joven como para hacer grandes cosas hacer y cambios audaces. Y eso es realmente lo que busca: cambiar. Che tiene una frase maravillosa al respecto. No lo recuerdo exactamente, pero es algo sobre que es mejor estar inseguro que seguro. Porque si estás seguro, entonces todos tus poros están cerrados. Nada penetra. Si estás inseguro, estás abierto y escuchas”.

¿Qué crees que dice el programa a las mujeres ahora en comparación con el original?

“En la nueva serie, los personajes tienen como 55 años. Y por lo tanto, están en la menopausia. Y la menopausia es el chiste de un montón de bromas y ciertamente tiene sus aspectos desagradables. Pero es un momento increíble. Pero también es una época muy fructífera. Yo lo veo como una segunda adolescencia. Cuando eres un adolescente, te alejas de tus padres y de tu familia y te conviertes en tu propia persona. Es una época muy narcisista porque te planteas: ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Quién voy a ser y qué podría ser? Y la menopausia también es así. Si has sido una persona trabajadora, tal vez hayas alcanzado un nivel en tu carrera de estabilidad o de logros. Tal vez eres como Miranda y has llegado a algún sitio pero quieres ir a otro. Y ciertamente, si has estado involucrado en la crianza de los hijos, eso probablemente se está acercando al final. Y así, has tenido décadas quizás, de pensar en todos los demás y cuidar de todos los demás y poner tus necesidades en último lugar. Y es un momento en el que las cosas se calman un poco y puedes, de forma narcisista pero en realidad de forma muy importante, empezar a centrarte de nuevo en ti mismo.

Para el personaje de Charlotte, es un momento en el que tus hijos no son sólo esos pequeños y adorables seres maleables, sino personas adultas y formidables con sus propias opiniones y sus propias fuerzas y desafíos. Y, para alguien que ha puesto tantos huevos en la cesta de la madre, puede ser un momento realmente aterrador cuando ya no estás tirando de los hilos. No estás estableciendo la agenda. En realidad te están diciendo cómo va a ser, no les estás diciendo. Y, obviamente, para Carrie, tener esta piedra angular de su vida - su verdadero amor - a desaparecer en un momento. Y que suceda esta cosa inesperada y desesperadamente temida. Harías cualquier cosa para revertirlo y quitarlo. Pero cuando sucede, ¿qué hace eso por ti? ¿Y qué eres ahora? Ya no puedes limitarte a seguir el camino, sino que tienes que reinventar tu vida y la forma en que la vives, y en qué consiste tu vida. Y se abren -quizás de forma infeliz- pero se abren nuevos caminos que nunca habrías tomado si no hubiera ocurrido ese trágico suceso”.

La serie siempre ha abordado esos grandes temas con un toque de ligereza. ¿Cómo consigue ser una comedia y a la vez abordar estos temas?

“Bueno, ciertamente los actores son maravillosos. Pero realmente son Michael Patrick King y los guionistas porque siempre recuerdan que es una comedia. Buscamos las risas. Pero Michael Patrick King también busca siempre el momento de la tripa. El momento que te hace jadear y te hace llorar, ya sea por su dolor o por su belleza, o por ambos.

Michael Patrick King, cuando empezamos la producción, mandó hacer estos insignias con un gran corazón rojo dibujado a mano. Cuando estaba dirigiendo mi episodio, me lo dio para que lo llevara. Me dijo: ‘No tienes que llevarlo, puedes meterlo dentro de tu chaqueta o lo que sea, pero sabes que está ahí. Y es sólo para recordarte que por eso hemos vuelto a estar juntos, y por eso estamos haciendo esto, estamos liderando con nuestro corazón’. Y si recuerdas que es una comedia, y diriges con tu corazón, y eres lo suficientemente valiente como para dejar que los personajes tracen nuevos territorios, y nos lleven y lleven a la audiencia donde no hemos ido antes. Así es como se llega a donde estamos”.

Q: Dirigiste el sexto episodio de la serie, Diwali. ¿Cómo fue esa experiencia?

“Fue genial. Fue increíble. Estaba muy nerviosa antes de que ocurriera. Es difícil saber exactamente cómo prepararse. Y la próxima vez sabré mucho mejor de qué preocuparme. Pero fue genial. Me cuidaron tanto, ayudándome en toda la preparación, hasta el rodaje real. No puedo imaginar una forma mejor de hacerlo: un mundo que conozco tan bien, unos intérpretes que conozco tan bien y un equipo con el que llevaba meses trabajando. No digo que no fuera un reto. Fue muy desafiante y ambicioso y todas esas cosas, pero fue el baño más cálido posible de dirigir por primera vez”.

El argumento se ha mantenido muy silencioso. ¿Fue difícil mantenerlo en secreto?

“Fue muy duro. Los guiones eran muy secretos y nunca se imprimían. Sólo teníamos las pequeñas páginas diarias y teníamos que tener mucho cuidado de protegerlas de los paparazzi, porque la gente intentaba fotografiar nuestras líneas. Incluso filmamos escenas que eran ficticias, que no ocurrían en la serie, para intentar despistar a la gente. Era muy extremo. Iba a esos programas de entrevistas para promocionarla y decían: ‘¡No hay clips! Solemos tener proyecciones para ver el episodio antes de entrevistarte y no tenemos nada’. Fue algo extremo, pero valió la pena porque la mayoría de la audiencia experimentó la muerte de Mr. Big como una sorpresa, y no como si ya hubiera leído las notas explicativas”.

Hablemos del vestuario, porque es muy importante. ¿Cómo te sentiste al volver al vestuario de Miranda?

“Se sintió muy bien. De nuevo, Miranda está en un punto de su vida en el que está tratando de averiguar lo que viene después. Y su ropa lo refleja. Su ropa está un poco desordenada. Sabe que ya no está en el mundo de la abogacía, así que no usa trajes oscuros. Pero trata de vestirse para su primer día de clases, y se ve muy fuera de lugar. La veremos probar diferentes looks dependiendo de lo que ocurra en su vida. Es realmente como su adolescencia. Prueba diferentes estilos en estos 10 episodios, porque realmente se está buscando a sí misma. Está tratando de encontrarse a sí misma. Solía ser dueña de sí misma y, en algún momento, se perdió. Está intentando, no sólo recuperarse a sí misma, sino también encontrar quién es la nueva Miranda”.