El poeta Ricardo Arjona hace trizas el lenguaje inclusivo: “echamos todo a perder”

Ricardo Arjona es de amores y odios. Es innegable la hordas de seguidores que lo acompañan en sus emotivos conciertos y también es comprobable el resquemor que despierta entre los que se burlan de sus reforzadas metáforas.

Independientemente de las dos posturas, debemos reconocer que el cantautor marcó a una generación. Quiéralo o no, ocupa un lugar en el Olimpo de los músicos latinoamericanos (al menos los que han hecho balada). La mayoría de sus canciones envejecen como el vino y lo nuevo se reproduce por miles en las aplicaciones musicales.

Ricardo Arjona es un cantautor prolífico que se da el lujo de cantar más de un mes en una plaza exigente como Buenos Aires y de paralizar México, país que lo acogió cuando era un cantante de bares juveniles.

El centroamericano también protagoniza memes que, en vez de ridiculizarlo, pareciera que alimentan su imagen de hombre maduro, cuya sensualidad se renueva constantemente.

Ricardo Arjona critica el lugar de los hombres en la actualidad

“Los hombres perdimos el territorio que habíamos ganado porque nos portamos mal. Por allá, a mediados de los años 90, todo ese poder masculino, se fue por la borda, ¿no? Perdimos todo. Hoy, seamos claros, los hombres estamos en el último de los escalones sociales. Mucho después de las mascotas”, manifestó en un recital en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires.

¿Los hombres son discriminados? Según Ricardo Arjona, sí.

Si bien Arjona no ha respondido esta pregunta, este comentario da luces del pensamiento del autor de Dime que no y Desnuda: “Usted puede decir cualquier cosa que se le ocurra de un hombre que no le va a pasar nada. Yo escuché a una señora la semana pasada en un programa importante, calificar a los hombres, abiertamente: ‘Hombres, cavernícolas descerebrados’”, dijo y ovacionaron sus palabras. “En el programa la celebraron así, la aplaudieron, todo. La señora agarró su carro, se fue para su casa, nadie le dijo nada en el barrio, conservó su trabajo. Vaya a decir usted ‘descerebrado’ a una mascota... ¡le quitan el trabajo!”, dijo en Argentina.

Arjona habla en Paraguay del lenguaje inclusivo

“Han pasado muchas cosas desde que no nos vemos. Hubo muchos fenómenos, entre ellos el peor de todos. Nos encerraron dos años, nos pusieron mascarillas, nos dejaron ahí sin nada que hacer con el celular en la mano, con redes sociales y con mucho tiempo libre y”, sostuvo en Asunción, frente a 20.000 personas.

“Entonces empezaron a aparecer cosas vulgares, aparecieron 32 géneros como si importante fuera sumar géneros y no respetar por lo que quiera ser. Gente que desfilaba por las calles tratando de cambiar las vocales a las palabras y yo tendría que saludar esta noche a todes, por ejemplo. Eso es mucho tiempo libre desperdiciado”, explicó.

Ricardo Arjona pide recuperar los piropos

“Lo único que tenemos nosotros es una dificultad hoy para acercarnos... y eso no le conviene a nadie. Por ejemplo, en el universo femenino habitan dos clases de hombres: están los que a usted les gusta y están los que no les gusta. ¿Cómo sabemos nosotros a qué grupo pertenecemos si no nos acercamos?”, afirmó Arjona.

“Usted está en un boliche, sentadita, y viene un tipo que tiene la inmensa suerte de ser el que a usted le gusta, se abre paso en la multitud y se acerca con una típica frase cursi masculina. Y le dice: ‘Hola, buenas noches, quiero decirte que llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido’. ¡Atrevido el tipo!”, contó y provocó gritos y suspiros de la platea femenina. Él es de los que a usted les gusta. Entonces le dice: ‘¿Me permite un momentito?’. Y agarra su celular, se mete en el chat con sus amigas y les dice: ‘Acabo de conocer a un hombre salvaje pero tierno. No saben qué maravilla. Las dejo, voy con él’. Pero después usted está sentada en el mismo lugar y se viene abriendo paso un tipo que la única culpa que tiene es que es del grupo de los que a usted no les gusta. Entonces el tipo se acerca y le dice: ‘Buenas noches, quiero decirte que llevo tres noches sin dormir pensando en las 25 maneras que podría inventar para quitarte ese vestido’. Y usted le dice: ‘¿Me permite un momentito?’ Y llama al 911″.

¿Estás de acuerdo con el poeta de Guatemala?

Ricardo Arjona: ¿Cuándo es su concierto en Bogotá?